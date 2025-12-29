Localizan el cuerpo sin vida del motorista que fue arrastrado por el agua en Íllora (Granada)

El dispositivo de búsqueda desplegado en Íllora (Granada) ha localizado durante la pasada noche el cuerpo sin vida del joven que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo con su motocicleta. Mientras, en la localidad de Alhaurín el Grande (Málaga), continúan las labores para hallar al hombre que desapareció el sábado por la noche, después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaba junto con otro hombre, cuyo cadáver ya ha sido recuperado.

Respecto al joven motorista de Íllora, el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, ha confirmado a RTVE que el cadáver fue hallado durante la madrugada por un grupo de voluntarios, aproximadamente unos tres kilómetros río abajo del lugar del suceso, y que se ha levantado el cuerpo a las 04:00 horas. Durante la tarde del domingo, el dispositivo de búsqueda encontró la motocicleta, si bien el conductor seguía desaparecido y estaba siendo buscado intensamente por un amplio operativo.

El suceso tuvo lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas en la carretera GR-3409, que conecta las localidades de Puerto Lope y Obéilar, en la zona conocida como la Sierra de Parapanda. El fallecido, vecino de la localidad de Zujaira (Pinos Puente), intentaba cruzar el arroyo junto a otro compañero motorista cuando se vieron sorprendidos por la fuerza del agua.

Mientras que su acompañante logró sortear la corriente, ponerse a salvo y dar la voz de alarma a los servicios de emergencia, el joven fallecido fue arrastrado junto a su motocicleta aguas abajo.