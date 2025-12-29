Así debes actuar si una riada te sorprende dentro del coche

Intentar cruzar ríos, arroyos o cauces durante episodios de lluvias intensas es uno de los comportamientos más peligrosos y, con demasiada frecuencia, mortales. La fuerza del agua durante las crecidas, a menudo subestimada, puede arrastrar en segundos a personas o vehículos, incluso cuando el caudal parece inofensivo.

Los sucesos de este fin de semana en Andalucía lo vuelven a poner de manifiesto: en Íllora (Granada), un joven perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo cuando trataba de cruzarlo en motocicleta, mientras que en Alhaurín el Grande (Málaga) otros dos hombres murieron después de que un río se llevara la furgoneta en la que viajaban juntos.

Recomendaciones para garantizar la seguridad Ante este tipo de situaciones, los organismos oficiales insisten en que la prevención es clave para evitar desenlaces trágicos. Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como Protección Civil recuerdan que durante lluvias intensas o inundaciones es fundamental extremar la precaución, seguir las indicaciones de las autoridades y no asumir riesgos innecesarios. Estas son sus principales recomendaciones: El primer consejo es que, antes de salir, y ante la posibilidad de fenómenos adversos, se debe buscar información en canales oficiales —páginas webs y redes sociales de organismos como Aemet o DGT— sobre las últimas alertas meteorológicas, el estado de las carreteras y el de la circulación. También, evitar desplazamientos prescindibles. En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que, ante las alertas rojas por fenómenos meteorológicos adversos, existe una normativa laboral que contempla ajustes de jornada, permisos climáticos y la prioridad del teletrabajo cuando hay limitaciones en los desplazamientos. Ante un episodio de lluvias intensas, se deben utilizar vías principales, preferentemente autopistas y autovías. Para evitar verse sorprendido por una crecida, mantente alejado y no estaciones cerca de ríos, ramblas, torrentes secos y zonas bajas de laderas. En este sentido, Protección Civil recuerda que las crecidas de agua súbita son las más peligrosas. Si una carretera o cauce está inundado, no intentes cruzarlo en coche ni a pie, porque a simple vista no se puede juzgar la profundidad ni la fuerza del agua. Nunca hay que subestimar la fuerza del agua, porque incluso aunque haya poca, la situación puede ser peligrosa. La DGT recuerda que con solo 30 centímetros de agua en movimiento es posible que un coche pierda tracción y sea arrastrado, y con niveles mayores el riesgo crece rápidamente. La mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren dentro de vehículos que son arrastrados por corrientes que parecían poco profundas. Si te sorprende la lluvia y la carretera está inundada, detente en lugar seguro, no continúes. Busca siempre zonas elevadas y evita aparcar cerca de cursos de agua o llanuras inundables. En una situación así, Protección Civil recomienda "localizar las zonas más altas del lugar para ponerse a salvo de una crecida del agua". Las lluvias intensas pueden formar balsas de agua sobre la calzada que impiden seguir circulando. Si te encuentras con una de ellas, da la vuelta si es posible. En autopistas o autovías, llama al 112 y espera el rescate en un lugar seguro. Mantente siempre informado por canales oficiales (AEMET, Protección Civil, DGT) durante estos episodios de lluvia intensa. Bomberos, durante las labores de búsqueda de uno de los desaparecidos en el río Fahala, en Málaga. CARLOS DÍAZ / EFE

¿Cuándo hay que abandonar el vehículo? La Dirección General de Tráfico destaca cuatro situaciones en las que hay que tratar de abandonar el vehículo en el que se viaja: Si el vehículo se atasca y no puede continuar su marcha.

y no puede continuar su marcha. El nivel del agua supera los ejes de las ruedas o llega por las rodillas de los ocupantes.

de los ocupantes. El nivel del agua empieza a subir. Si no se pueden abrir las puertas, la DGT aconseja intentar salir por las ventanillas.