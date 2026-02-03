Los temporales del invierno aumentarán los varamientos de animales en la costa

Las borrascas que desde el pasado octubre vienen sucediéndose sobre nuestras latitudes no solo se dejan notar en tierra, sino también en el mar. Desde Alice hasta Leonardo, que estos días se encuentra entre nosotros, contamos ya doce borrascas de gran impacto en una temporada que está siendo especialmente intensa.

01.27 min Así se crean los nombres de las borrascas

Las consecuencias de los fuertes temporales también las sufren los animales marinos, tanto que muchos de ellos quedan exhaustos y a la deriva hasta varar en la costa. Algunos fallecen en el proceso; otros llegan vivos y, en algunos casos, a tiempo de ser salvados. Para ello trabaja la Red de Varamientos de Cantabria (REVARCA), que prevé un incremento en el número de animales –muchos de ellos cetáceos, como los delfines– que quedarán inmovilizados en las costas en las próximas semanas.

Mejora de la capacidad de respuesta REVARCA afronta este reto tras haber desarrollado un proyecto de mejora de su capacidad de respuesta durante los últimos tres años a través de la Fundación Biodiversidad. Según ha señalado el responsable de comunicación de REVARCA, Diego de Vallejo, este mismo fin de semana ya han encontrado una foca herida en Castro Urdiales, "que ya está ingresada en el hospital de fauna". Sin embargo, los varamientos de ballenas o delfines que ya son mayores o están heridos son más habituales después de los grandes temporales, "a finales de febrero o principios de marzo", explica De Vallejo a RNE. El proyecto de refuerzo de la Red de Varamientos ha deparado resultados llamativos. Se han documentado especies poco frecuentes en las costas cántabras, como los delfines de Fraser –propios de aguas más cálidas– o las tortugas. De Vallejo asegura que la amplia llegada de estos animales en el año 2024 fue "algo inédito que nos obligó a cambiar el protocolo para el manejo de estas especies". En cuanto a los cetáceos, el portavoz de REVARCA cuenta que buena parte de los varamientos son consecuencia del debilitamiento que les producen parásitos como el anisakis o bacterias del género brucella.