En directo: El Gobierno divide el decreto ómnibus en dos: uno con pensiones y otro con el escudo social incluidos los desahucio

El Gobierno ha dividido en dos el decreto ómnibus y prepara uno solo para la subida de las pensiones, como exigían el PP, VOX y Junts, que rechazaron con sus votos la aprobación del decreto, y otro con las medidas del escudo social. Las negociones con los grupos parlamentarios han seguido hasta el último minuto y ha sido la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha rectificado y ha dividido en dos el decreto con las pensiones en un decreto como exigían los grupos de la oposición.

Saiz ha dicho que el Ejecutivo ha aprobado un nuevo real decreto para que la revalorización de las pensiones sea efectiva a lo largo de todo 2026, una subida que ya se hizo efectiva en enero para casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público para "blindar el poder adquisitivo de los pensionistas".

En este segundo decreto social, según fuentes de Sumar, se incluiría la paralización de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Las negociaciones con los grupos parlamentarios siguen y de momento desde el PNV aseguran haber pactado que la prórroga del escudo antidesahucios no afecte a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.

El PP y Junts mantienen su rechazo al escudo antidesahucios al considerar que amenaza a los pequeños propietarios con la ocupación de sus viviendas. Fuentes de Junts han confirmado que apoyarán ese decreto, siempre y cuando quede fuera la ocupación, que es su línea roja. Advierten que no han negociado nada con el Gobierno y que todavía no tienen el texto, pero que al sacar del decreto la ocupación votarían sí, solo si se da esta condición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el derecho a la propiedad queda "anulado" por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios y se ha preguntado si no se va a cumplir la Constitución y si una persona que ha trabajado y "con su esfuerzo y ahorro" ha podido "comprar una segunda vivienda" que tiene en alquiler "y vive" de esas rentas, "¿no tiene derecho a que le paguen las rentas?".

Feijóo se ha mostrado partidario de que si una familia tiene dificultades para pagar las rentas, se haga un proyecto social para que pueda tener una vivienda social y no decirle a otras que lo que tienen que hacer es "no cobrar las rentas". Sobre el acuerdo del PSOE con el PNV, ha dicho que el grupo vasco ya había votado 'sí' a que los propietarios no cobren las rentas independientemente de las viviendas que tenga y no entiende este acuerdo: "Ahora si una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler procede al desahucio, pero si tiene dos viviendas, tiene que dejar de cobrar el alquiler".

El PNV acuerda ampliar el escudo a propietarios con una sola vivienda en alquiler El grupo parlamentario vasco exigía que la prórroga de la paralización de los desahucios a familias vulnerables no afectara a los propietarios con dos casas —en la que viven y otra alquilada— no tengan que ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad. El grupo vasco valora que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o fondos buitre hasta lograr que el Gobierno evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos "ciudadanos vulnerables" por tener que asumir la "carga del impago" a la que dicen que les obligaba el Estado.