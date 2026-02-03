La CNMC multa con 20,5 millones a empresas del grupo Repsol y les prohíbe participar en contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 20,5 millones de euros a Repsol, Solred y Campsa por poner en práctica en 2022 una política comercial de "estrechamiento de márgenes abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes, que son sus competidoras.

En una nota remitida este martes, el organismo explica que durante el periodo sancionado, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio en toda España, lo que le obligaba, según las normas de la competencia, a ser "especialmente responsable" de no restringirla.

El estrechamiento de márgenes comerciales es una conducta prohibida para las empresas en posición de dominio por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), concreta la CNMC.

En este caso, afectó a la venta de gasóleo "A" a estaciones de servicio rivales, que luego suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente a transportistas.

A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido diversas denuncias de asociaciones del sector y, en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.