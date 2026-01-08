Cuerpo recuerda que Repsol es una "empresa crucial para la estabilidad" en Venezuela y tiene "buena relación" con EE.UU.

Más de 60 empresas españolas siguen con atención la marcha de sus negocios en Venezuela, pero el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que le trasladan un mensaje de "tranquilidad y no afectación" de momento. En una entrevista en Las mañanas de RNE, ha recordado que Repsol es "una empresa crucial para la estabilidad" del país, puesto que se encarga de la extracción de gas que garantiza su suministro eléctrico. Además, ha señalado que la energética española tiene "muy buena relación" tanto con las autoridades venezolanas como las estadounidenses, aunque todavía sea "pronto" para saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos.

"Es una empresa estratégica que tiene muy buena relación con las autoridades venezolanas y también con las autoridades americanas, puesto que han estado en el régimen anterior, un régimen de sanciones petrolíferas a Venezuela, donde el Tesoro estadounidense y Repsol tienen contacto directo y las mejores relaciones posibles", ha declarado, y ha asegurado que el Gobierno estará para "ayudarles y apoyarles en todo lo que sea necesario". Además de la multinacional que preside Antonio Brufau, ha citado también a Telefónica, BBVA o Mapfre por su presencia en el país caribeño.

Espera que el Congreso apruebe la ley de créditos al consumo Durante la entrevista, el ministro ha comentado otros asuntos de política nacional e internacional. En su ámbito, se ha mostrado confiado en que el Congreso apruebe la ley de créditos al consumo, "una demanda de hace ya tiempo de las asociaciones de consumidores". Un día después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto, Cuerpo ha insistido en que el objetivo es evitar los abusos de los prestamistas, con tasas que alcanzan el 2.000-3.000% de interés, y el sobreendeudamiento de los hogares, ya que precisamente suelen recurrir a estos microcréditos los consumidores "más vulnerables". Según ha resumido, la normativa le pondrá coto con la supervisión de las entidades por el Banco de España, que podrá sancionar y prohibir productos que considere perjudiciales, y la fijación de límites a los intereses y las comisiones que se pueden cobrar. El proyecto, que entra ahora en audiencia pública, avanzará en su tramitación "todo lo rápido" que sea posible.

Negociarán los presupuestos: "No anticiparía un resultado negativo" Cuerpo ha insistido también en el compromiso del Gobierno de presentar unos presupuestos generales del Estado en "los próximos meses", para los que van a "sentarse a negociar" con las fuerzas políticas. "Este 2026 es el último año de fondos europeos. Estamos trabajando para ser capaces de utilizar hasta el último euro de los que tenemos a disposición de esas transferencias europeas y vamos a presentar ese proyecto de presupuestos con el objetivo de acordarlo (…) No anticiparía un resultado negativo", ha dicho. En ese diálogo con sus socios, puede jugar un papel importante la reforma del sistema de financiación autonómica, pero el ministro ha evitado entrar en detalles y hablar de un posible "concierto catalán". Así, ha pedido "dar espacio" a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que presente su propuesta, lo que está previsto que suceda pronto. Cuerpo sí ha fijado que el nuevo sistema se basará en el principio de "suficiencia" para atender a las necesidades de los ciudadanos "independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan".

Balance "muy positivo" del Plan de Recuperación Sobre los fondos de la Unión Europea, que han nutrido el Plan de Recuperación del Ejecutivo, el titular de la cartera económica ha hecho un "balance muy positivo", tanto por las inversiones llevadas a cabo como por las "reformas estructurales", entre las que ha destacado la reforma laboral. Cuerpo ha señalado que cerrar con éxito dicho plan es "una de las prioridades del 2026" para su gabinete y ha hablado con optimismo de la posibilidad de que el crecimiento durante 2025 (del 2,9%) aporte tracción al 2026, para el que se prevé un 2,2% de avance del producto interior bruto (PIB). "Dos grandes motores de crecimiento van a ser el consumo privado y la inversión privada", ha asegurado.

El turismo no es la principal exportación de España, sino los servicios de "alto valor añadido" En un momento de incertidumbre geopolítica, el ministro ha subrayado que España tiene "superávit" comercial con respecto al resto del mundo. "Esto en parte es porque tenemos empresas muy competitivas que son capaces, incluso en estas circunstancias tan complejas, de seguir manteniendo esa cuota que tienen en el exterior", ha declarado. Al respecto, ha aportado un dato que "no es muy conocido": España exporta más servicios no turísticos que turísticos, a pesar de los años récord en esto último. Se ofrecen en el exterior servicios a empresas, financieros, de ingeniería y otros de "alto valor añadido".