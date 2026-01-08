Sánchez recibe en Moncloa a Junqueras para abordar el futuro de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, la primera reunión entre ambos desde que el dirigente catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés', y con quien abordará el futuro de la legislatura.

Será a las 11:00 horas y habrá un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas. ERC confía en cerrar un pacto que aportaría cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña y espera que en el encuentro se concreten varios compromisos, como la recaudación del IRPF o el calendario de ejecución del acuerdo.

No obstante, desde el Gobierno, precisan que no debe esperarse un acuerdo de financiación, pues esta reunión con el líder de ERC no es el marco para cerrarlo, al tiempo que recuerdan que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en un nuevo modelo para "todas" las comunidades.

De hecho, este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, señaló que la reunión versará sobre el actual "contexto internacional", también sobre el seguimiento del acuerdo con ERC -socio de investidura de Sánchez- y sobre "lo que resta de legislatura" al Ejecutivo de coalición.