Sánchez recibe en Moncloa a Junqueras para abordar el futuro de la legislatura
- No se espera que se cierre un acuerdo sobre financiación autonómica
- Junqueras reivindica que si Cataluña es la tercera en aportar, sea también la tercera en recibir
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, la primera reunión entre ambos desde que el dirigente catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés', y con quien abordará el futuro de la legislatura.
Será a las 11:00 horas y habrá un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas. ERC confía en cerrar un pacto que aportaría cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña y espera que en el encuentro se concreten varios compromisos, como la recaudación del IRPF o el calendario de ejecución del acuerdo.
No obstante, desde el Gobierno, precisan que no debe esperarse un acuerdo de financiación, pues esta reunión con el líder de ERC no es el marco para cerrarlo, al tiempo que recuerdan que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en un nuevo modelo para "todas" las comunidades.
De hecho, este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, señaló que la reunión versará sobre el actual "contexto internacional", también sobre el seguimiento del acuerdo con ERC -socio de investidura de Sánchez- y sobre "lo que resta de legislatura" al Ejecutivo de coalición.
Financiación autonómica
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras ha resaltado la importancia de que salga adelante el nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual "está caducado desde hace 13 años". Además, ha denunciado que "los recursos no han ido a la sociedad catalana, sino que se los ha quedado el Gobierno español".
El líder de ERC ha reivindicado que si Cataluña es la tercera comunidad en "aportar" a la caja común, "debería recibir la tercera", pero en realidad, ha asegurado, es la "novena en recibir". Asimismo ha subrayado que antes que él, "han negociado" muchas personas y "muchos gobiernos" y no lo consiguieron, aunque, ha señalado, las circunstancias eran "mucho más fáciles y favorables que las actuales".
"Si los que han estado en el Gobierno nunca han conseguido este principio de ordinalidad, imagínate como debe ser que lo consiga alguien que no está en ningún gobierno", ha incidido. Y ha recordado que este modelo se tendrá que votar en el Congreso y tendrán que aprobarlo muchos partidos.
No obstante, ha advertido de que quien vote "en contra" del acuerdo, "estará votando en contra de que los colegios del país tengan recursos y estará votando a favor de que esos recursos se los quede el Gobierno español".
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)