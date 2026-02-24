La Revuelta de Broncano, en directo hoy 24 de febrero con Bad Gyal, Rigoberta Bandini y Luis Tosar como invitados

Día grande en La Revuelta. Tras empezar la semana con la visita de Joaquín Reyes, que vuelve a RTVE como presentador de Aprobado en Historia, el programa recibe a otros tres iconos y grandes figuras en sus respectivas disciplinas. Bad Gyal, Rigoberta Bandini y Luis Tosar son los invitados de hoy 24 de febrero en La Revuelta de David Broncano, y puedes ver el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya 2026 Este sábado, 28 de febrero, tendrá lugar en el Fórum de Barcelona la cuadragésima gala de entrega de Premios Goya. La cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini, de nombre real Paula Ribó, y el actor Luis Tosar, ganador de tres “cabezones”, serán los encargados de presentar esta edición de los Goya 2026, sucediendo a Maribel Verdú y Leonor Watling, conductoras de la ceremonia en 2025. Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Premios Goya 2026 ESTEBAN RAMÓN