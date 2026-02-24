La Revuelta de Broncano, en directo hoy 24 de febrero con Bad Gyal, Rigoberta Bandini y Luis Tosar como invitados
- Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán los Goya 2026, donde Bad Gyal actuará y acudirá como nominada
- La Revuelta, de lunes a jueves en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
Día grande en La Revuelta. Tras empezar la semana con la visita de Joaquín Reyes, que vuelve a RTVE como presentador de Aprobado en Historia, el programa recibe a otros tres iconos y grandes figuras en sus respectivas disciplinas. Bad Gyal, Rigoberta Bandini y Luis Tosar son los invitados de hoy 24 de febrero en La Revuelta de David Broncano, y puedes ver el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos.
Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya 2026
Este sábado, 28 de febrero, tendrá lugar en el Fórum de Barcelona la cuadragésima gala de entrega de Premios Goya. La cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini, de nombre real Paula Ribó, y el actor Luis Tosar, ganador de tres “cabezones”, serán los encargados de presentar esta edición de los Goya 2026, sucediendo a Maribel Verdú y Leonor Watling, conductoras de la ceremonia en 2025.
La reina Bad Gyal vuelve a La Revuelta
También estará presente en los Goya 2026 Bad Gyal, por partida doble: como nominada, por su documental La Joia: Bad Gyal, y como artista invitada para una de las actuaciones. La cantante y compositora catalana es una de esas figuras icónicas de toda una generación, fusionando varios estilos musicales en sus canciones y con una personalidad arrolladora. En su última visita a La Revuelta, en los inicios de la primera temporada, no solo dejó grandísimos momentos sino que batió todos los récords en la pregunta del sexo de David Broncano. Tras el éxito internacional de La Joia, su álbum debut, hoy vuelve al programa para presentar su nuevo disco, Más cara, que verá la luz este próximo 6 de marzo con colaboraciones como las de Chencho Corleone y Ozuna, y muchas más aún por revelar.