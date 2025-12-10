Ozuna y Beéle se divierten como niños actuando en La Revuelta: "Cualquier excusa es buena para venir a España"

No había más que ver los rostros de Ozuna y Beéle para comprobar que no mentían cuando decían que “cualquier excusa es buena para venir a España” y a La Revuelta. Un “facto” sobre el que han insistido en varias ocasiones asegurando que “un viaje de tres horas es aburrido, pero un viaje de 10 horas con intención…”. Los artistas puertorriqueño y colombiano han presentado en el programa de David Broncano su nuevo disco conjunto, Stendhal, con una doble actuación. Por un lado “Se preparó”, uno de los mayores éxitos mundiales de Ozuna, para después poner el cierre con “Pikito”, una de sus últimas canciones.

Juan Carlos Ozuna Rosado (San Juan, Puerto Rico, 1992) es una de las mayores estrellas de la música latina a nivel internacional y uno de los artistas más escuchados del mundo en plataformas digitales. Por eso no extraña que Ozuna se haga “regalos todo el año”, aunque asegura que es muy sencillo contentarle con regalos: “Cosas simples, un detalle, una carta, un chocolate… eso vale más porque hay intención”. Una de sus canciones más conocidas, “Se preparó”, que acumula más de 1.800 millones de visualizaciones en YouTube, ha puesto a bailar a todo el teatro de La Revuelta.

02.43 min La Revuelta | Ozuna - "Se preparó"

Si algo se le da bien es disfrutar y qué mejor lugar que España para ello. “Cualquier excusa es buena para venir” y por eso busca “cualquier plan” para pasearse por nuestro país: “He probado churros con chocolate, he bebido tinto de verano… España hay que vivirla”, celebraba el artista puertorriqueño, que no ha dejado de sonreír durante toda su entrevista con David Broncano desde su entrada por la “chorrera”, el tobogán, saludando a “la bestia” Jordi Hurtado.

Le acompañaba el artista colombiano Beéle, de nombre real Brandon López (Barranquilla, Colombia, 2002), cuya carrera ha explotado en los últimos años convirtiéndose en una de las grandes figuras de la escena urbana latinoamericana. Juntos han publicado el disco Stendhal, que han presentado en La Revuelta interpretando la canción “Pikito”.