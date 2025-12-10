La viróloga Jara Llenas-García puntualiza los comentarios de Edu Casanova en La Revuelta sobre el VIH

El directo y las conversaciones desenfadas e improvisadas hacen que, en ocasiones, se cometan imprecisiones en La Revuelta, que no deja de ser, al fin y al cabo, un espacio de humor y entretenimiento. El pasado 2 de diciembre, en su afán por luchar contra la estigmatización del VIH y del sida, el actor y director Eduardo Casanova recordó que “indetectable = intransmisible”, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el sida. Y la viróloga Jara Llenas-García ha acudido al programa para puntualizar que, si bien es completamente cierto, para ello es necesario que haya un proceso previo de diagnóstico y tratamiento. En cualquier caso, la especialista ha agradecido al director que “sacase el tema, porque no se habla lo suficiente”.

La importancia de hacerse la prueba del VIH

Jara Llenas-García es médica especializada en enfermedades microbianas y VIH, y vicepresidenta de SEISIDA (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida), y ha reincidido en la idea que trasladó el director Eduardo Casanova en su visita a La Revuelta de que “indetectable = intransmisible”. Aunque el actor "dijo muchas cosas que estaban muy bien", la viróloga ha querido completar esta información: “Es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman el tratamiento (…), no transmiten el virus por vía sexual”. Un hallazgo “liberador” para quienes portan el virus, ya que les permite tener “una vida completamente normal”.

35.40 min La Revuelta | Edu Casanova, contra el estigma del VIH

Sin embargo, para alcanzar este “riesgo de transmisión cero”, la viróloga ha subrayado la importancia de que “todos los que somos, o hemos sido, sexualmente activos”, nos hagamos la prueba del VIH. Y es que, aunque el año pasado hubo 3.340 nuevos casos de infección por VIH en España, se trata de personas que no estaban diagnosticadas: “Cuando sabes que lo tienes, te pones en tratamiento y puedes tener una vida plena. Si no está en tratamiento, no es indetectable y transmite la infección”. En resumidas cuentas, ha expresado que se trata de algo crucial para la salud pública, ya que “si consiguiéramos que todo el mundo se diagnosticase y estuviese en tratamiento, acabaríamos con la epidemia”.