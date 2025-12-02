El tópico de “no deja indiferente a nadie” encuentra uno de sus mejores ejemplos en la figura y la obra del actor y director Eduardo Casanova. En su nueva serie, Silencio, aborda en clave de comedia y vampiros queer el estigma del VIH. Una de sus protagonistas es María León, que da vida al personaje de Triana y que tuvo que interpretar una de sus escenas más comprometidas y “punki”, según su propia definición en La Revuelta. “Salgo semidesnuda, metiéndome un pico de heroína” y manteniendo relaciones con su novia en la trama de la serie. “En mitad de todo escucho a Edu: ¡Corten!”, recordaba la actriz. Visiblemente enfadada, porque “no veía por qué había que cortar”, escuchó cómo le decían desde el combo en voz muy baja: “¡La cuerda!”. Tras un instante de confusión, la intérprete descubrió que se trataba de “la cuerda del tampón. Así que me la metí en el culo delante de todo el equipo”, confesaba en su entrevista con David Broncano. Pese a tanta exposición y compromiso, “me lo pasé muy bien y me divertí mucho”.

Indetectable = intransmisible La serie se estrenó el 1 de diciembre, el Día Mundial de la lucha contra el sida (además del “Día de No Broncano”, a partir de este año, gracias a Jorge Ponce). Por lo que el director Eduardo Casanova ha querido recordar en La Revuelta la diferencia entre el virus del VIH, que “es intransmisible si es indetectable”, y la enfermedad del sida, a la que no se debe estigmatizar porque “se puede vivir perfectamente tomando una pastilla”. En el proceso de documentación, el actor y creador se informó sobre el VIH junto a Teresa, una enfermera especializada en enfermedades de transmisión sexual, que ha intervenido en el programa desde el palco. “Está habiendo un aumento de sífilis, clamidia y gonorrea”, por lo que “es importante hacerse pruebas”, subrayaba la sanitaria, enfatizando que la salud sexual es tan trascendental como la física o la mental.