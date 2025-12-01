El troleo definitivo de Jorge Ponce: el 1 de diciembre será a partir de ahora el "Día de No Broncano"

Jorge Ponce es el maestro indiscutible del troleo y lo ha demostrado constantemente en La Revuelta. Y una de sus víctimas favoritas no es otro que David Broncano. En su nueva ocurrencia, el cómico ha decidido contrarrestar los innumerables privilegios y regalos de los que disfruta el presentador declarando el 1 de diciembre como “Día de No Broncano”. Una iniciativa rotundamente respaldada por el público durante todo el programa.

Ponce pone freno a la “flipaera” de Broncano

La vida de David Broncano es, en palabras de Jorge Ponce, “un cumpleaños”. Tanto que, según ha desvelado el propio cómico malagueño, el presentador preguntó recientemente en un grupo de WhatsApp de amigos si “¿alguien más está invitado a la fiesta del castillo?”. No es de extrañar que se flipe. Llega tarde cuando quiere, le han regalado un meteorito, un caballo, la mismísima Rosalía le hizo un bizcocho, el escritor Javier Cercas le ofreció proponer su nombre como próximo académico de la RAE, ha jugado al tenis con Rafa Nadal y llegó a echar una pachanga en directo sobre el escenario de La Revuelta con uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto como Scottie Pippen.

Por todo ello, Ponce ha tomado la determinación de “equilibrar las cosas” inaugurando el primer “Día de No Broncano” este lunes 1 de diciembre. Una jornada cuyo único fin es que el resto de los mortales pueda celebrar su propia existencia como “No Bros, un colectivo muy castigado por una minoría que eres tú”. En este día histórico, el presentador ha sido sustituido en la cabecera de La Revuelta por una señora mayor, Ponce se ha confabulado con el público para hacerle creer que tenía algo en la cara y el teatro al completo se ha iluminado con pulseras de colores que portaban todos aquellos que no fueran Broncano. Así nace una efeméride.