Luis Tosar y David Broncano desmontan un mito de la infancia en 'La Revuelta' | Programa completo
Pocos actores hay en el cine español más celebrados y reconocibles que Luis Tosar. Ganador de tres premios Goya y con más de una decena de nominaciones, el gallego protagoniza junto a Jesús Carroza y Teresa Garzón la nueva película de Rafael Gobos, Golpes, participada por RTVE, a medio camino entre el drama y el thriller. Y para emociones fuertes las que ha provocado arriesgándose a desmontar, habiendo firmado previamente una exención de responsabilidad, uno de los estigmas que todos hemos vivido en la infancia: correr con tijeras en la mano… ¡y abiertas, por si fuera poco! Efectivamente, se puede. Pero, ante todo, cautela, con un mensaje institucional dirigido a los niños: “No corráis con tijeras en la mano”, por si acaso.
Tosar ha pedido al público que vaya al cine a ver Golpes, recordando la importancia de acudir a las salas en el primer fin de semana de cada estreno, porque “si no, se nos complica contra los americanos”.
Selena Gómez versionó a Jeanette
Hay canciones que trascienden a los artistas y a las épocas y se convierten en himnos cantados y conocidos por varias generaciones. Es el caso de “Porque te vas”, “Soy rebelde” o “Muchacho de los ojos tristes”, algunos de los éxitos con los que se dio a conocer Jeanette en las décadas de los 60 y 70 y que, 50 años después, siguen siendo versionados por artistas internacionales tan populares como la estadounidense Selena Gómez. “Se han hecho miles de versiones, pero la canción original siempre va a estar ahí, una buena canción va a perdurar para siempre”, aseguraba la cantante de origen británico. Además de presentar su gira e interpretar uno de sus temas más conocidos, Jeanette ha pedido un favor muy especial a David Broncano en su respuesta a la pregunta clásica de las relaciones sexuales en el último mes.