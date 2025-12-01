Luis Tosar y David Broncano desmontan un mito de la infancia en 'La Revuelta' | Programa completo

Pocos actores hay en el cine español más celebrados y reconocibles que Luis Tosar. Ganador de tres premios Goya y con más de una decena de nominaciones, el gallego protagoniza junto a Jesús Carroza y Teresa Garzón la nueva película de Rafael Gobos, Golpes, participada por RTVE, a medio camino entre el drama y el thriller. Y para emociones fuertes las que ha provocado arriesgándose a desmontar, habiendo firmado previamente una exención de responsabilidad, uno de los estigmas que todos hemos vivido en la infancia: correr con tijeras en la mano… ¡y abiertas, por si fuera poco! Efectivamente, se puede. Pero, ante todo, cautela, con un mensaje institucional dirigido a los niños: “No corráis con tijeras en la mano”, por si acaso.

Tosar ha pedido al público que vaya al cine a ver Golpes, recordando la importancia de acudir a las salas en el primer fin de semana de cada estreno, porque “si no, se nos complica contra los americanos”.

25.25 min La Revuelta | ¿Te imaginas a Luis Tosar con un bañador slip?