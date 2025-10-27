Luis Tosar: "'Golpes' explica muy bien este país de hermanos enfrentados continuamente"

La Seminci de Valladolid ha acogido el estreno mundial de Golpes, el primer largometraje dirigido por Rafael Cobos (ganador del Goya a mejor guion por La isla mínima y El hombre de las mil caras). Un homenaje al cine “quinqui” ambientado en los años 80 y protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón. Un thriller que cuenta con la participación de RTVE y que se estrenará en cines el 5 de diciembre.

Golpes narra la historia de Migueli (Jesús Carroza), un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los años 80. Pero para mirar al futuro antes debe cerrar las heridas del pasado, encontrando el cadáver de su padre, asesinado en la Guerra Civil, y dándole un entierro digno. Como necesita dinero rápido para hacerlo, reúne a su banda y empieza a realizar una serie de atracos. El encargado de detenerlo será Sabino (Luis Tosar), su propio hermano. A pesar de ello, Migueli está dispuesto a llegar hasta el final.

Hemos hablado en la Seminci con os protagonistas y el director, Rafael Cobos, que nos ha confesado su obsesión por nuestro pasado reciente: “Me preocupa, me interesa y creo que es el origen de muchas cosas que nos afectan actualmente. La transición fue el momento en el que se pudieron decidir muchas cosas, una confluencia casi que sísmica de energía y de movimiento. Algunas cosas se hicieron bien y otras muy mal”.

“Golpes –continúa-, transcurre en el otoño de 1982, cuando no solo vivimos un Mundial de Fútbol que sitúa a España en una posición internacional muy singular, sino que, además, por primera vez en muchos años un partido de izquierda gana las elecciones. Muchos presumían de que era el momento en el que íbamos a mirar hacia atrás con rigor y, con una posición constructiva, lograr que el país se reconciliará con su pasado. Pero no fue así, porque se hicieron muchas cosas, pero hay heridas que nunca se cerraron y que son la consecuencia de muchas de las cosas que arrastramos hoy en día”.

01.51 min Tráiler de 'Golpes': Luis Tosar y Jesús Carroza en un thriller de atracos en los años 80

¿El regreso del ‘cine quinqui’? Para contar esta historia, Rafael Cobos ha traído de vuelta el lenguaje del “cine quinqui” tan característico de la época. “Pensé que podría ser divertido mezclar la memoria histórica con los quinquis. Preguntarnos hasta qué punto muchos de estos jóvenes rebeldes, airados y delincuentes de la periferia de las ciudades, eran consecuencia de esa fractura de la que hablamos, de esta herida no resuelta”. “Pero –continúa el director-, aunque los protagonistas sean quinquis, la película está más cerca del Polar francés de los 70, que tiene otro ritmo, otra mirada… Creo que haber intentado emular el cine quinqui ahora hubiera sido un poco ridículo”. En cuanto a los dos hermanos protagonistas, Rafael Cobos nos comenta: “Si, son un poco las dos Españas, porque creo que hay dos Españas muy claras a la hora de mirar hacia el pasado. Una que dijo: “Borrón y cuenta nueva. Esto es una historia que ya no nos interesa porque han pasado muchos años”, que es lo que dice Sabino en la película. Y la otra España que le contesta: “A mí sí me importa, porque yo soy producto de ese acontecimiento”, que es el caso de Migueli. Creo que juntar lo emocional y lo sanguíneo, ese vínculo entre dos hermanos, con esta forma tan distinta de enfrentar la memoria, es una mezcla fantástica”. “Además –concluye el director-, creo que es importante contar estas cosas a los jóvenes, porque no se nos puede olvidar de dónde venimos. Pero también que no se les puede dar la chapa, sino intentar encontrar mecanismos emocionales pegados a la ficción. Y pienso que en ese aspecto el cine tiene mucho que decir”. Luis Tosar, Rafael Cobos y Jesús Carroza, durante el rodaje de 'Golpes'. JulioVergne

Luis Tosar es Sabino Luis Tosar es Sabino, un policía está muy desencantado de la vida y que solo quiere jubilarse junto a su mujer en Portugal, aunque, en su interior, sabe que ya la ha perdido. “Hay muchas cosas de la transición que nos costará superar –comenta el actor-. Había una especie de consenso que nos contentaba a todos, pero hace tiempo que nos hemos empezado a plantear que quizá no fue todo lo idílica que pudo ser y que dejó muchos heridos por el camino”. “Por ejemplo -añade-, mi personaje pertenece a la generación de mis padres, que habían vivido con unas herramientas emocionales muy escasas durante la dictadura y que luego se tuvieron que enfrentar a un mundo libre, por así decirlo, en el que la gente de 20 años más o menos lo tenía fácil porque lo disfrutaron, gozaron de “La Movida” y se les abría un mundo maravilloso en plena juventud. Pero estos tipos ya eran gente de 40 y pico años, que eran padres de familia y que se tenían que enfrentar a algo que les resultaba totalmente nuevo, sin ninguna herramienta”. “Sabino es un hombre que ha ido acumulando muchas piedras en la mochila –continúa el actor-. Sobre todo, en lo emocional. Se ha ido acostumbrando a una vida plegada al sistema. Se ha hecho policía y ha decidido afrontar el tema de la memoria, al contrario que Migueli, que tiene ese objetivo claro, esa pulsión de búsqueda de la verdad y de la justicia que lo mueve permanentemente y que le hace tirar hacia adelante con todo su sufrimiento”. “Pero Sabino –añade Tosar-, se ha quedado en tierra de nadie. Y supongo que eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque produce una inmovilidad absoluta. Y luego, a medida que van pasando los años, una incapacidad total para tomar una decisión importante con respecto a tu vida. Por eso este pobre hombre va a todas partes con su folletito de la casa que se quiere comprar en Portugal para jubilarse, como si fuera un salvavidas. Pero solo es una fantasía bonita, porque no tiene un impulso claro para llevarlo a cabo ni hace que mejore su relación con su mujer. Hasta que no aparece su hermano Migueli y desata el huracán Katrina, el tipo no toma cartas en el asunto. Necesita una buena hostia para reaccionar”. Luis Tosar y Jesús Calleja en 'Golpes' julii j u

Jesús Calleja es Migueli En cuanto a Migueli, Jesús Calleja nos comenta: “Es un delincuente que acaba de salir de prisión y que quiere desenterrar el cadáver de su padre. Esa muerte marcó mucho la infancia de los dos hermanos, porque Sabino se quedó sin ese referente paterno y desde muy pronto le tocó asumir ese rol. Pero luego, cuando yo quiero desenterrar a mi padre para cerrar esa herida, nuestras posturas chocan”. “Porque –continúa-, los dos queremos mirar al futuro, pero Migueli tiene muy claro que para mirar al futuro tiene que sanar bien esa herida. Y para eso necesita dinero y comienza a realizar esos atracos. Tiene muy claro que su única forma de afrontar el futuro es sanar esa herida sin que se infecte”. En esa búsqueda de sanación, Migueli encontará el amor y el apoyo de Angelita (Teresa Garzón). “Angelita es un pilar fundamental para Migueli –asegura el actor-. Le apoya en todas sus decisiones y es la luz que necesita para seguir su camino. Y, como veremos, también representa un poco el futuro”. Jesús Calleja en 'Golpes' julii j u

Teresa Garzón es Angelita Sobre Angelita, Teresa Garzón nos comenta: “Es un personaje que creo que tiene un pasado muy confuso e incluso descontrolado. Un pasado que creo que podría estar relacionado con la convulsa historia de España. Pero cuando se encuentra con Migueli, tiene muy claro que su futuro está con él”. “Es un personaje femenino muy poderoso que se convierte en un pilar para Migueli y le sirve de impulso para continuar, porque cuando se encuentran, sus caminos convergen. Para mí es como la representación del futuro. No solo de lo que pueden llegar a ser ellos, y también el país, sino también como ejemplo de una mujer muy adelantada a su tiempo”. Teresa confiesa que no había visto nada del “cine quinqui”, pero que gracias a esta película lo ve como algo innovador: “Vivimos en un mundo obsesionado con estar a la última, con ser el más moderno, el más guay. Y creo que en este momento, en el que hay esa locura visual, en la que todo el rato estamos expuestos a una serie de estímulos continuos… volver al cine quinqui, que es algo completamente analógico y súper español, resulta muy rompedor”. Teresa Garzón en 'Golpes' julii j u