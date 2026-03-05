La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 5 de marzo, con Antonio Resines y la Mari de Chambao como invitados

Una semana de muchos cambios, con horario tardío y una emisión suspendida por las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, La Revuelta recupera la normalidad de horarios y vuelve a lo grande, con el actor Antonio Resines y la Mari de Chambao como invitados. Puedes seguir el programa de David Broncano en directo y en abierto, hoy sí, a las 21:40 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda de todos los programas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta. Además, en el programa de hoy, Jorge Ponce sorprenderá con un anuncio que gran parte de la audiencia estaba esperando.

Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a las grabaciones de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Vuelve la Mari de Chambao como invitada En La Revuelta, lo prometido es deuda. Cuando la Mari de Chambao hizo una aparición por sorpresa como parte de la sección de Pantomima Full, la cantante malagueña pidió a David Broncano volver como invitada para presentar la gira 25 aniversario de su grupo. Dicho y hecho. La artista, que anunció que estaba superando un segundo cáncer de mama 20 años después, regresa a La Revuelta con una entrevista completa y una actuación repasando los grandes éxitos de Chambao. 05.08 min La Revuelta | La Mari de Chambao - 'Ahí estás tú'