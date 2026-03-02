¿Habrá nueva tradición? En Tol Sarmiento montan las primeras fiestas patronales de La Revuelta con “Aukera Berriak”

La Revuelta vuelve a dar espacio a la música hecha en lenguas oficiales del estado con la banda En Tol Sarmiento (ETS), una de las más populares e importantes en euskera. La formación alavesa, con seis discos de estudio y dos en directo, ha llegado a convertirse en una de las más escuchadas en su lengua y visitan a David Broncano para presentar su último álbum, Konkista, con dos conciertos en Madrid y Barcelona. Y, de paso, convertir el escenario de La Revuelta en una verbena de pueblo al ritmo del ska de “Aukera Berriak”. Te contamos todo sobre el grupo encabezado por Iñigo Etxezarreta.

Un cabezudo y la verbena de ‘La Revuelta’ El grupo procedente de la Rioja Alavesa ha apostado desde hace dos décadas por la “normalización del euskera”. Empezaron aprendiendo la lengua, que no hablaban en sus inicios, y han terminado llenando recintos de decenas de miles de personas fuera del País Vasco, confesando que su éxito está siendo “algo increíble, difícil de asimilar”. Pero les ha llevado a concluir que, cuando “das amor a una cultura, te vuelve multiplicado”, porque no es “solo de donde naces, también es de todo aquel que muestra interés”. Y, a lo largo de esos 21 años de carrera, su trayectoria ha estado “muy vinculada a las fiestas populares”, lo cual tratan de trasladar a sus espectáculos y, cómo no, a La Revuelta. Así lo acreditan su regalo para David Broncano, un cabezudo personalizado que ha llevado meses de trabajo, las pañoletas típicas de las verbenas, y su propia actuación: “Queremos proponer que se hagan las fiestas patronales de La Revuelta”, y que se repita todos los años en esta fecha. Así pues, pregón, txupinazo y ¡que empiece la fiesta! 11.11 min La Revuelta | El regalo de ETS para Broncano: "Directo al podio"

ETS, la banda más escuchada en euskera Hace ya más de dos décadas que Iñigo Etxezarreta (guitarra y voz), Rubén Campinún (bajo) y Floren Zuela (batería) se unieron para crear la banda En Tol Sarmiento (ETS) en Iekora, en la Rioja Alavesa. De sus inicios en la música punk pasaron después al ska-rock con la incorporación de instrumentos de viento metal como las trompetas y el trombón, lanzando en 2012 su primer disco profesional, Hacia la luna, seguido por Zure Mundua (2014), combinando en ambos canciones en castellano y en euskera, centrándose en la lengua vasca a partir de Beldur Ez (2015). Con el disco en directo Ametsetan (2017), grabado en Vitoria-Gasteiz ante 10.000 personas, cerraron su primera etapa. A partir de 2019 se produjo un giro en la producción artística de ETS con la grabación de Aukera Berriak, producido por Pello Reparaz (Zetak). Un punto de inflexión que terminó de consolidarse tras el parón de la pandemia con Guretzat (2022), en el que se alejan de sus orígenes musicales para acercarse a sonidos más pop, coqueteando incluso con el reggaetón o la música electrónica. En 2025 celebraron sus 20 años en la música con su segundo álbum en directo, 20 urte zure eskutik, refirmándose como grupo más popular en euskera. Y el pasado mes de diciembre publicaron su octavo disco, Konkista (2025), en el que completan un auténtico collage de sonidos y atmósferas, con contrastes entre la celebración y lo íntimo. Pero siempre manteniendo el espíritu de celebración de la vida con el que han proclamado “las primeras fiestas de La Revuelta” montando una verbena por todo lo alto con “Aukera Berriak”. Te dejamos la actuación y la letra original de la canción en euskera, con su traducción al castellano. 03.58 min La Revuelta | En Tol Sarmiento - “Aukera Berriak”