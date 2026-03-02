Diego González Rivas se posiciona desde Turkmenistán: "Condeno absolutamente al régimen talibán de Afganistán" | La Revuelta
- Diego González Rivas explica que no pudo criticar a los talibanes porque su vida "corría peligro" en Afganistán
- El cirujano gallego se encuentra en Turkmenistán, donde ha operado a dos pacientes de 'situs inversus'
Diego González Rivas sigue recorriendo el mundo de un quirófano a otro salvando vidas gracias a su técnica revolucionaria para realizar cirugías torácicas mínimamente invasivas. En esta ocasión el cirujano gallego ha conectado con La Revuelta desde Ashgabat, Turkmenistán, donde ha operado, entre otros, a dos pacientes de situs inversus, con malformaciones pulmonares a causa de la inversión de los órganos. Desde allí, además de comentar las peculiaridades del país, el médico coruñés ha aprovechado para hacer una serie de aclaraciones tras sus palabras desde Afganistán.
Diego González explica su postura sobre Afganistán
La conexión del cirujano gallego con La Revuelta desde Afganistán, donde se encontraba operando y custodiado por fuerzas militares, generó una cierta controversia por la ausencia de comentarios críticos sobre el Gobierno talibán y la situación de las mujeres en el país. “Evidentemente no podía hacer ningún comentario”, ha aclarado en una nueva conversación con David Broncano, porque “mi vida corría peligro”. Ya lejos del país, el especialista coruñés se ha mostrado contundente en su “condena absoluta al régimen talibán. Lo que vi allí es totalmente horrible”, ha subrayado.
Olatz Cacho, especialista de Amnistía Internacional, pasó por La Revuelta para puntualizar y explicar la situación extrema que viven las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Durante su intervención anterior, Diego González Rivas había comentado los esfuerzos del Gobierno afgano por lograr avances en la técnica y la medicina, pero no se había hecho alusión alguna a la cara más oscura del país.
Según explicó Olatz Cacho a David Broncano, los derechos de las mujeres no han hecho más que retroceder en los cinco años que han pasado desde que los talibanes se alzaron con el poder, quedando prácticamente relegadas a “procrear y cuidar de la familia”, sin apenas salir de sus casas.
¿Qué es el situs inversus?
Diego González Rivas ha conectado con La Revuelta desde Turkmenistán, un país que ha definido como “súper peculiar” y “muy hermético”, donde apenas hay conexión a internet, “las calles están vacías y no hay turismo. Todo es blanco”, por la abundancia de mármol en las construcciones, y “hay monumentos y estatuas por todos lados” para rendir tributo a su presidente, que tiene un ascensor reservado las 24 horas en el hotel donde se encuentra el cirujano. Allí se encuentra para seguir formando a otros cirujanos y llevar a cabo cirugías mínimamente invasivas que permitan salvar vidas a casos extremos. Según ha explicado, “en los pueblos del norte es tradición casarse” con miembros de la propia familia, lo que “produce consanguineidad, que genera malformaciones”. Como el situs inversus, una anomalía por la cual los órganos torácicos están invertidos, “como si fuera un espejo”. Algo tan poco habitual que la mayoría de los cirujanos no llegan a ver nunca a pacientes con esta condición, pero Diego González Rivas operó a dos en un mismo día: “Para un cirujano es muy bonito verlo, es un desafío, es muy curioso”, ha reconocido. Para contextualizar y añadir información sobre el país, Jorge Ponce ha intervenido con anterioridad para aportar algunas pinceladas de información sobre el gobierno de Turkmenistán.