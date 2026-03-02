Diego González Rivas se posiciona desde Turkmenistán: "Condeno absolutamente al régimen talibán de Afganistán" | La Revuelta

Diego González Rivas sigue recorriendo el mundo de un quirófano a otro salvando vidas gracias a su técnica revolucionaria para realizar cirugías torácicas mínimamente invasivas. En esta ocasión el cirujano gallego ha conectado con La Revuelta desde Ashgabat, Turkmenistán, donde ha operado, entre otros, a dos pacientes de situs inversus, con malformaciones pulmonares a causa de la inversión de los órganos. Desde allí, además de comentar las peculiaridades del país, el médico coruñés ha aprovechado para hacer una serie de aclaraciones tras sus palabras desde Afganistán.

Diego González explica su postura sobre Afganistán La conexión del cirujano gallego con La Revuelta desde Afganistán, donde se encontraba operando y custodiado por fuerzas militares, generó una cierta controversia por la ausencia de comentarios críticos sobre el Gobierno talibán y la situación de las mujeres en el país. “Evidentemente no podía hacer ningún comentario”, ha aclarado en una nueva conversación con David Broncano, porque “mi vida corría peligro”. Ya lejos del país, el especialista coruñés se ha mostrado contundente en su “condena absoluta al régimen talibán. Lo que vi allí es totalmente horrible”, ha subrayado. Olatz Cacho, especialista de Amnistía Internacional, pasó por La Revuelta para puntualizar y explicar la situación extrema que viven las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Durante su intervención anterior, Diego González Rivas había comentado los esfuerzos del Gobierno afgano por lograr avances en la técnica y la medicina, pero no se había hecho alusión alguna a la cara más oscura del país. 11.29 min La Revuelta | Diego González Rivas abre camino en Kabul Según explicó Olatz Cacho a David Broncano, los derechos de las mujeres no han hecho más que retroceder en los cinco años que han pasado desde que los talibanes se alzaron con el poder, quedando prácticamente relegadas a “procrear y cuidar de la familia”, sin apenas salir de sus casas.