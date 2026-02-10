Amnistía Internacional denuncia "crímenes de lesa humanidad" contra las mujeres en Afganistán | La Revuelta
- La especialista Olatz Cacho visita La Revuelta tras la conexión con Diego González Rivas desde Kabul
- Nek se plantea "robar" La Revuelta tras enamorarse del programa: "No existe algo así en Italia" | Completo
El pasado miércoles 4 de febrero, La Revuelta estableció una de sus habituales conexiones con Diego González Rivas, el cirujano gallego que se ha convertido en todo un icono mediático gracias a sus viajes por el mundo llevando a cabo las operaciones más complejas con una técnica de cirugía mínimamente invasiva. En aquella ocasión, el médico coruñés se encontraba en Kabul, capital de Afganistán, donde había abierto un nuevo centro de su fundación y desde donde se hicieron comentarios sobre la tesitura del país. Pero ni el doctor ni David Broncano hicieron mención, en concreto, a la inaceptable situación que viven las mujeres afganas, que no ha hecho más que empeorar bajo el régimen talibán. Por ello, el programa ha invitado a Olatz Cacho, especialista de Amnistía Internacional, para visibilizar esta cuestión y denunciar lo que consideran “crímenes de lesa humanidad”.
“Quieren a las mujeres encerradas en sus casas”
Hace casi cinco años que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, en agosto de 2021, y la situación de las mujeres en el país no ha dejado de empeorar desde entonces, tal y como apuntaba en La Revuelta la especialista de Amnistía Internacional Olatz Cacho: “Quieren a las mujeres encerradas en sus casas y los hombres de Afganistán se están acostumbrando a que solo sirvan para eso”, subrayaba, recordando que apenas tienen acceso a puestos de trabajo relacionados con la docencia o la sanidad. Sin embargo, según la experta de Amnistía Internacional, “se ha sabido que los talibanes tienen a sus hijas estudiando en el extranjero”, mientras acaban con los derechos del resto de mujeres en el país.
El Canal 24 horas ha estado con ellas.
Fátima tenía 17 años
cuando salió de Afganistán.
Después de un año en Turquía vino a España donde lleva viviendo dos años.
Cuando
vivía en Kabul fue víctima de un ataque suicida en un centro educativo en el que murieron 54 personas
Estábamos en clase para estudiar.
Una persona viene y hace este ataque
joven
era estudiar informática en una universidad afgana, un derecho que han perdido las mujeres tras la llegada de
los talibanes. En este país asiático está prohibido que asistan a clase en los centros educativos las niñas
mayores de 12 años.
Allí las mujeres y las niñas siguen siendo sistemáticamente excluidas de
casi todos los aspectos de la vida pública
Los animales al menos pueden ir fuera y pasear o caminar en calles, pero las mujeres no tienen
este derecho. Desde que retomaron el poder en 2021 los talibanes no han dejado de eliminar derechos fundamentales de
mujeres y niñas. Los talibanes han acabado con todos los derechos que querían quitar de las
mujeres afganas. En cuatro años han aprobado 161 decretos para borrar por completo a las mujeres
asegura esta exdiputada afgana y presidenta de la organización Women for Afghanistan presente en un evento
organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid con medio centenar de mujeres afganas.
En este
acto también ha participado Tshara, una activista por los derechos de las mujeres afganas que fue detenida por los talibanes
por organizar manifestaciones contra el régimen de Kabul.
En
esos 10 días no dormí, no comí, solo bebía agua y a día de hoy sigo sin poder dormir, cuenta entre llantos.
Ahora
solo busca abrir una clínica dental en Alemania como la que tenía en Afganistán y poder llevar ahí a su familia que sigue
viviendo bajo el régimen talibán
“La situación es cada vez peor: en principio solo podían ir con hijab, después dijeron que solo con burka y ahora hacen que solo puedan estar en casa”, denunciaba Olatz Cacho. Las mujeres afganas solo pueden desplazarse acompañadas por un hombre de la familia, sin poder usar el transporte por sí mismas. Por todo ello, Amnistía Internacional exige que sea considerado “un crimen de lesa humanidad: no prescribe, puede ser juzgado en cualquier momento y, en cuanto los talibanes pongan un pie fuera del país, se les podrá detener”. En este sentido, aunque ha elogiado la labor sanitaria del cirujano Diego González Rivas, ha lamentado que no se abordase este problema en aquella conexión, y ha animado a toda la audiencia a “hacerse socios de Amnistía Internacional. Desgraciadamente, no nos falta el trabajo”.