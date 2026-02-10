Amnistía Internacional denuncia "crímenes de lesa humanidad" contra las mujeres en Afganistán | La Revuelta

El Canal 24 horas ha estado con ellas.

Fátima tenía 17 años

cuando salió de Afganistán.

Después de un año en Turquía vino a España donde lleva viviendo dos años.

Cuando

vivía en Kabul fue víctima de un ataque suicida en un centro educativo en el que murieron 54 personas

Estábamos en clase para estudiar.

Una persona viene y hace este ataque

joven

era estudiar informática en una universidad afgana, un derecho que han perdido las mujeres tras la llegada de

los talibanes. En este país asiático está prohibido que asistan a clase en los centros educativos las niñas

mayores de 12 años.

Allí las mujeres y las niñas siguen siendo sistemáticamente excluidas de

casi todos los aspectos de la vida pública

Los animales al menos pueden ir fuera y pasear o caminar en calles, pero las mujeres no tienen

este derecho. Desde que retomaron el poder en 2021 los talibanes no han dejado de eliminar derechos fundamentales de

mujeres y niñas. Los talibanes han acabado con todos los derechos que querían quitar de las

mujeres afganas. En cuatro años han aprobado 161 decretos para borrar por completo a las mujeres

asegura esta exdiputada afgana y presidenta de la organización Women for Afghanistan presente en un evento

organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid con medio centenar de mujeres afganas.

En este

acto también ha participado Tshara, una activista por los derechos de las mujeres afganas que fue detenida por los talibanes

por organizar manifestaciones contra el régimen de Kabul.

En

esos 10 días no dormí, no comí, solo bebía agua y a día de hoy sigo sin poder dormir, cuenta entre llantos.

Ahora

solo busca abrir una clínica dental en Alemania como la que tenía en Afganistán y poder llevar ahí a su familia que sigue

viviendo bajo el régimen talibán