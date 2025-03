Un grito desde mi tierra silenciada: la voz de las mujeres de Afganistán

Afganistán, una tierra cuyo esplendor y grandeza brotan desde su propio suelo. Una tierra en la que sus mujeres, desde el principio de la historia, han caminado hombro con hombro con los varones en los caminos del conocimiento, del arte y de la lucha.

Es la tierra de la poesía y la valentía, pero a veces la voz de sus mujeres queda enterrada entre el humo y las cenizas, y esta tierra, que siempre fue una madre amorosa, se ha convertido en un cementerio para los sueños de sus hijas.

Este texto lo escribe una joven que hace años vio cómo el amor se sofocaba a la sombra de las piedras, cómo a Farkhunda la quemaron en las llamas de la ignorancia y cómo a Ruksana la enterraron entre gritos crueles.

En esta tierra, las niñas no son castigadas por los crímenes que han cometido, sino por lo que otros consideran "pecado". Aquí, las niñas son tratadas como mercancía antes de saber lo que significa ser niña. A una edad en la que aún no comprenden el sentido de la vida, sus nombres son escritos en un papel y entregados a manos que no les brindan refugio, sino prisión.

Son vendidas, intercambiadas, marcadas, sin que siquiera sepan cuál es su crimen, salvo el haber nacido niña. Matrimonios forzados, tradiciones que se han encadenado y un trato que se llama "destino". Y si alguna de ellas se levanta, dice que no quiere este destino y lucha, ¿qué sucede entonces? Entonces la llaman rebelde, desafiante y no solo no escuchan sus lágrimas y súplicas, sino que las callan con azotes.