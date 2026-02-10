El tiempo de este martes 10 de febrero: lluvias intensas y fuerte viento en buena parte de España

De borrasca en borrasca, ya ha habido siete en lo que llevamos de 2026. La situación meteorológica vendrá dominada por una circulación atlántica que favorecerá cielos muy nubosos (o cubiertos) y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, aunque con menor intensidad en las regiones mediterráneas y en Baleares, donde las lluvias serán más débiles y esporádicas.

Las precipitaciones más fuertes y persistentes se esperan en Galicia, el Cantábrico oriental, el Pirineo central y occidental y el oeste del Sistema Central, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas. También se prevén lluvias continuadas en zonas de sierra de Andalucía. La nieve quedará restringida al Pirineo, a partir de cotas altas, por encima de los 1.800 a 2.000 metros.

Mapa de previsión del tiempo para este martes 10 de febrero de diciembre El Tiempo RTVE

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes en el norte de las islas más montañosas. Además, se formarán bancos de niebla en áreas de montaña, en Galicia, Andalucía occidental y en el norte y oeste de la meseta Sur, lo que podrá reducir la visibilidad en algunos momentos.

Las temperaturas tenderán a subir de forma generalizada, especialmente las mínimas. Las máximas también aumentarán de manera notable en el valle del Ebro, mientras que en el suroeste apenas se esperan cambios. Solo se registrarán heladas débiles en el Pirineo.

Mapa con las temperaturas máximas este martes 10 de febrero El Tiempo RTVE

El viento será otro de los protagonistas. Soplará de componente oeste y suroeste con intensidad moderada en gran parte del país, aunque podrá alcanzar rachas muy fuertes en el norte de Galicia, el Cantábrico, las zonas montañosas del centro y norte, Baleares y, especialmente, en amplias áreas del tercio oriental peninsular. En Canarias, continuará el alisio moderado.

