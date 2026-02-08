El tiempo hoy, 8 de febrero: La entrada de un nuevo frente deja este domingo más lluvias y rachas fuertes de viento

Este domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvias y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, lluvias que serán más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño.

Las precipitaciones, que continuarán anegando zonas ya inundadas, irán remitiendo en general, aunque persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente.

Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1.200 metros y se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular.

Aumentarán las temperaturas máximas Las temperaturas máximas aumentarán en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste; descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Las mínimas aumentarán en el Pirineo y centro peninsular. En el resto habrá pocos cambios. Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, siendo de sur al principio en Baleares y fachada oriental peninsular y a final en el tercio occidental, y estableciéndose la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, y también serán probables en litorales de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz.

El temporal mantiene 119 carreteras cerradas, 106 por lluvia y 13 por nieve La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 119 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 01:35 horas de este domingo. La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas. Las lluvias han provocado el cierre de 106 carreteras, principalmente en Andalucía, mientras que la nieve y el hielo mantienen incidencias en 55 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 26 precisan el uso de cadenas (nivel rojo). En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en varias autovías y carreteras nacionales que se mantienen transitables con precaución (nivel verde). Destaca la autovía A-1, entre Madrid y Segovia, afectada entre los kilómetros 44 y 101 , así como la AP-66 entre Asturias y León y la autovía A-6, tanto en el puerto del Manzanal (León) como en su entrada a Galicia (Lugo), donde está prohibido el adelantamiento a camiones. Del mismo modo, la autovía A-52 presenta restricciones en tramos de Zamora y Ourense, mientras que en Aragón la autovía A-23 en Monrepós (Huesca) se encuentra en nivel amarillo, con prohibición para vehículos pesados. El impacto de las lluvias es especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de numerosas vías clave. La provincia de Cádiz es la más castigada con 26 carreteras cortadas, destacando las incidencias en la A-384 (Arcos-Antequera) entre Olvera y Almargen , además de en la A-2002 y A-2101. En Córdoba, permanecen intransitables la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas , y en Sevilla se registran cierres en carreteras como la A-361 y la A-8100. Por su parte, el temporal de nieve afecta gravemente a la red secundaria, manteniendo cerrados puertos de montaña y tramos en cotas altas. En Granada, están cortadas la A-337 (Puerto de la Ragua) y la A-395 en Sierra Nevada , situación que se repite en Asturias con la LN-8 y SD-2 , y en Navarra con las carreteras NA-2011 y NA-2012. Además, es obligatorio el uso de cadenas en vías importantes del norte como la AS-112 y AS-15 en Asturias, y la CA-183 en Cantabria.