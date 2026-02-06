Las intensas lluvias persisten en Andalucía y dejan más de 8.000 desalojados y una mujer muerta en Málaga

La borrasca Leonardo se despide este viernes dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga. En Andalucía más de 8.000 personas han sido desalojadas, a las que hay que añadir las que que han tenido que dejar sus casas en Extremadura. Vamos a repasar algunos hechos relevantes de este día de despedida de un frente... hasta que mañana llegue el siguiente.

El primer punto es que el operativo de búsqueda ha encontrado un cadáver en la zona donde se buscaba a la mujer que se cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro en Sayalonga (Málaga), según ha confirmado el subdelegado del Gobierno. El cuerpo ha sido localizado a unos mil metros del lugar de la desaparición. Se están haciendo ahora gestiones para confirmar la identidad del cadáver.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado las zonas afectadas en Andalucía con helicóptero, ha hecho un llamamiento a la calma: “Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca, otra emergencia de mañana, estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos, uno a la calma, dos a la prudencia”.

Más de 8.000 desalojados Poco antes de la declaración de Sánchez, que llegó a las 14 horas, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, había anunciado que son ya más de 8.000 los "desalojos preventivos" llevados a cabo en Andalucía por el azote de la borrasca Leonardo. Unos 3.400 de estos desalojos pertenecen a la ciudad gaditana de Jerez. Además, la provincia de Cádiz es también la más damnificada por el corte de carreteras, con 50 vías afectadas. En total, 152 carreteras sufren algún tipo de afectación, ha indicado Montero al actualizar el balance de situación sobre el terreno, y se observa con especial atención las presas de Bornos y de Arcos.