Última hora del temporal de lluvia, en directo: completan el desalojo de toda la población en Grazalema, Cádiz

1:21

El plan Platercaex e Inuncaex se mantiene activado en Extremadura ante el riesgo de inundaciones

La Junta de Extremadura mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región, en base a los desembalses y los niveles hidrológicos.

También se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región. Así se ha decidido en la reunión del Cecop la tarde del jueves 5 de febrero, presidida por la Presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y en la que han participado los alcaldes de Badajoz, Coria, Moraleja, Jerez de los Caballeros, Mengabril, Medellín, Burguillos del Cerro y Madrigalejo.

Para este viernes 6 de febrero no hay activadas alertas meteorológicas, pero continuarán las lluvias débiles y chubascos diversos en toda Extremadura, aunque los acumulados serán menores que los de hoy. Los mayores acumulados, en torno a los 20 litros por metro cuadrado, se esperan en zonas altas de Cáceres y en el suroeste de Badajoz y rachas fuertes generalizadas durante las horas centrales.

Se mantiene la suspensión de las clases en algunos centros educativos.