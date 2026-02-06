Última hora del temporal de lluvia, en directo: completan el desalojo de toda la población en Grazalema, Cádiz
- Casi toda España en alerta por viento, lluvia y oleaje, con siete comunidades en naranja
La borrasca Leonardo está golpeando con dureza a España, dejando más de 7.000 desalojados en Andalucía y una situación crítica en localidades como Grazalema. Las lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos han obligado a activar alertas rojas, mientras la UME y servicios de emergencia trabajan en rescates.
La inestabilidad se extiende a Extremadura y Castilla y León, donde hay alerta naranja. Con infraestructuras dañadas y el AVE interrumpido, el país afronta uno de los temporales más complejos de los últimos años.
Última hora del temporal, en directo
1:32
Se elevan a 59 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, siete en rojo, 14 en naranja y 38 en amarillo
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 59 avisos hidrológicos de riesgo, más del doble de los que había a primera hora de la mañana de este jueves, con siete estaciones en nivel rojo en las provincias de León, Segovia, Salamanca, Soria y Ourense. (Europa Press)
1:21
El plan Platercaex e Inuncaex se mantiene activado en Extremadura ante el riesgo de inundaciones
La Junta de Extremadura mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región, en base a los desembalses y los niveles hidrológicos.
También se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región. Así se ha decidido en la reunión del Cecop la tarde del jueves 5 de febrero, presidida por la Presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y en la que han participado los alcaldes de Badajoz, Coria, Moraleja, Jerez de los Caballeros, Mengabril, Medellín, Burguillos del Cerro y Madrigalejo.
Para este viernes 6 de febrero no hay activadas alertas meteorológicas, pero continuarán las lluvias débiles y chubascos diversos en toda Extremadura, aunque los acumulados serán menores que los de hoy. Los mayores acumulados, en torno a los 20 litros por metro cuadrado, se esperan en zonas altas de Cáceres y en el suroeste de Badajoz y rachas fuertes generalizadas durante las horas centrales.
Se mantiene la suspensión de las clases en algunos centros educativos.
“¿La @Junta_Ex mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (#INUNCAEX) y la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de… pic.twitter.com/3Oc02SfDU5“— 112 Extremadura (@JuntaEx112) February 5, 2026
1:16
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha abordado 1.411 incidencias este jueves a causa de la lluvia y el viento.
Por provincias, Jaén es la que ha registrado más avisos (347), Cádiz (210), Sevilla y Córdoba (190), Granada (167), Málaga (116), Almería (108) y Huelva (83).
Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, el cómputo total de incidencias asciende ya a 4.497, y a 8.696 desde el comienzo de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.
Entre las incidencias más destacadas prosigue sin éxito el dispositivo de búsqueda de una mujer caída ayer tarde al río Turbillas en Sayalonga (Málaga), cuando intentaba rescatar del agua a su perro el miércoles.
Un menor ha resultado herido en la localidad granadina de Puebla de Don Fadrique sobre las 17:00 horas tras quedar sepultado por un muro caído en la calle Ángel. El niño ha sido rescatado y evacuado a un centro hospitalario en helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud con politraumatismos.
El derrumbe del techo de vivienda en la localidad sevillana de El Rubio ha provocado heridas a una mujer de 70 años, evacuada al hospital de La Merced en Osuna, al tiempo que otra mujer de 27 años ha sido evacuada al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras caer un árbol encima de su coche en la calle Escultor Ramón Barba.
1:07
El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias
El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros. Todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas. (Europa Press)
00:55
Todos los universitarios andaluces vuelven a clase este viernes, salvo en la Universidad de Cádiz
Todas las universidades públicas andaluzas que habían suspendido su actividad lectiva este jueves --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han anunciado que retomarán las clases presenciales este viernes, 5 de febrero, excepto la Universidad de Cádiz (UCA), que ha decidido mantener la suspensión debido a la situación provocada por las borrascas en la provincia.
Según diversos comunicados consultados por Europa Press, estas universidades se suman a la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US), que ya reanudaron sus clases este jueves. La UCA ha informado que sus centros e instalaciones permanecerán cerrados este viernes.
De este modo, cada facultad y centro notificará al alumnado cómo se reprogramarán los exámenes y las actividades previstas durante estos días. Asimismo, ha indicado al Personal Docente e Investigador (PDI) que traslade a modalidad online la docencia y las actividades programadas.
En el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), se suspende la actividad presencial, manteniendo únicamente los servicios mínimos y esenciales, así como el trabajo no presencial, de acuerdo con las instrucciones que enviará la Gerencia. (Europa Press)
00:45
Este viernes se reanuda la actividad educativa en casi toda Andalucía
La actividad presencial vuelve a las aulas en la mayor parte de Andalucía, salvo en las comarcas de Ronda y Grazalema, en zonas desalojadas o afectadas por la crecida de cauces con infraestructuras dañadas o inaccesibles por carretera.
“#InfoServicio— EMA 112 (@E112Andalucia) February 5, 2026
Mañana VIERNES 6 se reanuda la actividad educativa en toda #Andalucía salvo:
¿ en las comarcas de #Ronda y #Grazalema
¿ en zonas desalojadas o afectadas por la crecida de cauces
¿ con infraestructuras dañadas o inaccesibles por carretera pic.twitter.com/jMD0JL9NmA“
00:30
Se restablece la circulación en el tramo de alta velocidad Sevilla-Córdoba
Adif ha informado a última hora de este jueves de que se ha restablecido la circulación en el tramo de alta velocidad Sevilla-Córdoba.
“¿Se restablece la circulación en el tramo de alta velocidad Sevilla-Córdoba. https://t.co/0XT4clDdpK“— INFOAdif (@InfoAdif) February 5, 2026
00:20
Renfe mantiene la suspensión de algunos trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad
“¿ACTUALIZACIÓN PARA EL VIERNES 6 DE FEBRERO- SERVICIOS SUSPENDIDOS ANDALUCÍA— InfoRenfe (@Inforenfe) February 5, 2026
¿¿Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, se mantienen suspendidos los servicios ferroviarios en Andalucía, EXCEPTO:
¿Cercanías Málaga: C-1
¿Media Distancia:
¿Huelva–Jabugo…“
00:15
Sevilla cierra su muro de defensa ante la crecida del Guadalquivir: ¿cómo funciona esta obra de ingeniería?
El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado por segunda vez en su historia las compuertas del muro de defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del río Guadalquivir, una infraestructura inaugurada en 2011 que actúa como cierre hermético para retener el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa. El nuevo cierre está directamente vinculado a la borrasca Leonardo, que ha provocado lluvias extraordinariamente intensas en gran parte de Andalucía y desbordamientos de cauces fluviales.
Según fuentes municipales, el miércoles el caudal del río Guadalquivir a su paso por la ciudad era de 1.000 metros cúbicos por segundo, mientras que este jueves ya es de 1.600 metros cúbicos por segundo, y se espera que aún crezca más. En todo caso, "hasta 3.000 metros cúbicos no habría que preocuparse", tranquilizan desde el Ayuntamiento sevillano.
Por este motivo, para garantizar la seguridad, a primera hora de la mañana de este jueves se ha procedido al cierre del paso inferior, que conecta el barrio de Triana con el río Guadalquivir, y cuenta con compuertas metálicas abatibles.
00:05
La borrasca Leonardo castiga a Andalucía: miles de desalojados y presas, ríos y acuíferos al límite
La borrasca Leonardo sigue azotando con fuerza Andalucía y otros puntos de España. En la comunidad andaluza hay unos 5.500 desalojados, entre ellos la totalidad de la localidad de Grazalema, en Cádiz, una de las más castigadas por la acumulación de lluvias de las últimas semanas. También hay siete heridos y una mujer desaparecida tras caer a un río en Sayalonga, Málaga.
En la tarde de este jueves la Junta ha ordenado la evacuación del pueblo, de unos 2.000 habitantes, y donde el acuífero situado bajo sus tierras está "absolutamente colmado", según el presidente andaluz, Juanma Moreno. Esto podría provocar corrimientos de tierras y la "destrucción" de alguna calle o casa, ya que se desconoce.
Aunque esta localidad, una de las más lluviosas de España, ha vivido inundaciones en otras ocasiones, sus vecinos nunca habían visto una evacuación completa como esta. La mayoría han sido trasladados al polideportivo de la vecina Ronda, en Málaga. Además de los efectivos locales y los vecinos, que han llevado comida y agua, el Gobierno está contribuyendo con 600 miembros de Guardia Civil y de Policía Nacional a ayudar a los afectados.
00:02
Sánchez habla con Moreno, Guardiola y Mañueco para "garantizar la seguridad" frente a la borrasca Leonardo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos cuyas comunidades se están viendo afectadas por la borrasca Leonardo, con el objetivo de "garantizar la seguridad" de la población en estas regiones.
En concreto, el líder del Ejecutivo ha dialogado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; así como con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
"El fuerte temporal y las intentas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía (...) En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población", ha señalado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X'.
“El fuerte temporal y las intentas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 5, 2026
Acabo de conversar con los presidentes autonómicos de Andalucía, @JuanMa_Moreno; Extremadura, @MGuardiolaM, y Castilla y León, @alferma1.
En estos momentos la…“
00:00
Buenas noches. Arrancamos para contarles en directo el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía, Extremadura, Castilla y León y otros puntos del país. Aquí puedes leer las noticias de este jueves sobre el temporal.