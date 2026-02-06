Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: llega el día de la ceremonia de apertura
- A partir de las 20:00 será la gran fiesta, después de un completo día de competición
Este viernes 6 de febrero comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. A partir de las 20:00 horas se dará inicio a la Ceremonia de Apertura, que tendrá al estadio de San Siro, el Giusseppe Meazza, como escenario principal de un espectáculo que se desarrollará de manera simultánea en las distintas sedes deportivas.
Pero la competición ya está en marcha desde hace dos días. Este viernes la jornada se iniciará con danza en patinaje artístico a las 9:55 e incluirá duelos de rondas preliminares de curling, de hockey hielo y entrenamientos oficiales de deportes como el esquí alpino, descenso, y saltos.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 6 de febrero, en directo
-
10:37
Se presenta el segundo grupo de parejas, donde están los favoritos a hacerse con las medallas. Los italianos se llevan la ovación y el calor de su público.
-
10:35
El dúo de Corea del Sur acaba de actuar y se lleva una puntuación de 70.55 y se colocan en segunda posición, de momento.
-
10:22
No te pierdas, Ahora, EN DIRECTO, el dúo mixto de danza sobre hielo en TELEDEPORTE Y RTVE PLAY:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/patinaje-artisto-danza-hielo-jjoo-invierno-milano-cortina-2026/
-
09:54
Y recordad, esta tarde desde las 19:00 horas no os perdáis la gran Ceremonia de Apertura de loa Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026, EN DIRECTO, EN TELEDEPORTE Y RTVE PLAY.
Nuestra compañera Ainara Pérez nos cuenta todos los detalles aquí:
Así vive Italia los Juegos de Milano Cortina 2026: de la idea sostenible a una apertura histórica
-
9:50
Desde las 14:30 horas se podrá ver EN DIRECTO los dobles mixtos de Curling entre Suecia, una de las favoritas, y Noruega, en lo que será un auténtico partidazo, y se podrá seguir en Teledeporte y RTVE Play.
-
9:45
Pero antes de llegar a la ceremonia, hay que dar cuenta de los eventos de competición, que los hay durante todo el día. Sigue desde las 9:55 la prueba por equipos de danza rítmica en patinaje artístico que puedes en Teledeporte y RTVE Play.
-
9:30
Buenos días.
Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. En RTVE.es vamos a ofreceros en directo las mejores imágenes de la competición cada día y la actualidad al minuto. Hoy, 6 de febrero, es el día de la gran Ceremonia de Apertura, que tendrá como epicentro el estadio de San Siro.