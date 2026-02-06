Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: llega el día de la ceremonia de apertura

Este viernes 6 de febrero comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. A partir de las 20:00 horas se dará inicio a la Ceremonia de Apertura, que tendrá al estadio de San Siro, el Giusseppe Meazza, como escenario principal de un espectáculo que se desarrollará de manera simultánea en las distintas sedes deportivas.

Pero la competición ya está en marcha desde hace dos días. Este viernes la jornada se iniciará con danza en patinaje artístico a las 9:55 e incluirá duelos de rondas preliminares de curling, de hockey hielo y entrenamientos oficiales de deportes como el esquí alpino, descenso, y saltos.