Tomás Guarino podrá oficialmente competir con su programa corto de los 'minions' en los Juegos de Invierno

El patinador español Tomás Guarino podrá finalmente competir en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 con su actual programa corto basado en los 'minions'. Así lo ha comunicado la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), asegurando que las productoras titulares de los derechos musicales han dado su autorización.

El propio Guarino advirtió días atrás en redes sociales que su actuación estaba en riesgo y posteriormente se mostró algo más optimista, aunque añadiendo que faltaban "detalles".

Esos detalles se han resuelto este viernes, ya que según el comunicado de la RFEDH "las cuatro músicas involucradas en el programa han sido autorizadas para su uso por las empresas propietarias de los derechos", y cita a: "Universal Fanfare de The Minions y Vicious Funk de Héctor Pereira (Universal Pictures), Freedom de Pharrell Williams (Sony Music) y el mix Minions Bounce del DJ español Juan Alcaraz".

La federación agradece el esfuerzo a ClicknClear, la empresa encargada de gestionar los derechos musicales de los patinadores para la International Skating Union (ISU). De esta forma, Guarino podrá competir el próximo 10 de febrero con el mismo programa que tiene ensayado desde el inicio de la temporada y que ha utilizado ya en los Campeonatos de Europa disputados en enero en Sheffield (Reino Unido).

La RFEDH añade en su comunicado palabras de agradecimiento del propio Guarino, quien a todos los anteriores añade "a los medios de comunicación por contar mi historia y permitir que mi caso llegara a todas partes".