Tomás Guarino, sin derechos para la música de su programa corto en vísperas de los Juegos de Milano Cortina

El patinador español Tomás Guarino se verá obligado a cambiar su programa corto a cuatro días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 por problemas con los derechos de autor de la música.

Guarino, de 26 años y que compite en la categoría individual masculina, eligió como programa corto para la presente temporada de patinaje un ejercicio basado en los 'minions', personajes de la saga de películas animadas 'Gru, mi villano favorito'.

La música incluía canciones que aparecían en los largometrajes, en concreto 'Universal Fanfare', 'Vicious Funk' (de Hector Pereira), 'Freedom' (de Pharell Williams) y 'Papaya'. Ahora, según informó el patinador en sus redes sociales, no se le permite usar el programa "debido a problemas con los derechos de autor".

"Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante. Aun así, afrontaré este reto de frente y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación", explicó Guarino en su comunicado.

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés) exige que los patinadores se responsabilicen de la gestión de los derechos de autor de la música que eligen a través de una plataforma llamada ClicknClear. "Seguí todos los procedimientos requeridos y envié mi música en agosto", apuntó Guarino.