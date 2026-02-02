Tomás Guarino, sin derechos para la música de su programa corto en vísperas de los Juegos de Milano Cortina
- El patinador español defiende que ha cumplido todos los requisitos para registrar su programa basado en los 'minions'
- Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, del 6 al 22 de febrero en Teledeporte y RTVE Play
El patinador español Tomás Guarino se verá obligado a cambiar su programa corto a cuatro días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 por problemas con los derechos de autor de la música.
Guarino, de 26 años y que compite en la categoría individual masculina, eligió como programa corto para la presente temporada de patinaje un ejercicio basado en los 'minions', personajes de la saga de películas animadas 'Gru, mi villano favorito'.
La música incluía canciones que aparecían en los largometrajes, en concreto 'Universal Fanfare', 'Vicious Funk' (de Hector Pereira), 'Freedom' (de Pharell Williams) y 'Papaya'. Ahora, según informó el patinador en sus redes sociales, no se le permite usar el programa "debido a problemas con los derechos de autor".
"Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante. Aun así, afrontaré este reto de frente y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación", explicó Guarino en su comunicado.
La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés) exige que los patinadores se responsabilicen de la gestión de los derechos de autor de la música que eligen a través de una plataforma llamada ClicknClear. "Seguí todos los procedimientos requeridos y envié mi música en agosto", apuntó Guarino.
Obligado a recuperar el programa de la temporada anterior
El español ya había patinado el programa corto a nivel internacional, incluyendo los Europeos de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero, cuando recibió 67.94 puntos y se clasificó para el ejercicio libre en 17.ª posición.
"He competido con mi programa corto de Minions para llevar alegría y un estilo divertido al hielo, demostrando que patinar como patinador artístico masculino olímpico también puede ser divertido", recordó Guarino.
El español debutará en los Juegos con su programa corto, retomando el que utilizó durante la temporada pasada, el próximo 10 de febrero. "Prometo salir al hielo dando todo lo que tengo y presentar programas de los que tanto vosotros como yo podamos sentirnos orgullosos", concluyó.