El milagro del hielo español: las opciones del patinaje para Milano Cortina en Objetivo Los Ángeles

El patinaje sobre hielo español vivirá un momento histórico el próximo viernes 6 de febrero cuando siete de sus representantes desfilen por la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026. Desde que el fallecido Darío Villalba fuera el pionero hace 70 años en la misma región italiana, nunca antes la Armada de Hielo competiría con tantos patinadores en una cita olímpica.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, del 6 al 22 de febrero en Teledeporte y RTVE Play

El momento es excepcional. Más de una cuarta parte de la delegación española récord de 20 atletas invernales calzan patines con cuchillas. A los cinco del patinaje artístico se une la histórica clasificación en patinaje de velocidad de Nil Llop (500 metros) y Daniel Milagros (1.000 metros).

Centrándonos en el artístico, por la puerta que abrió Villalba y derribó Javier Fernández con su medalla en Pyeongchang 2018 se cuelan ahora Sofía Val, Asaf Kazimov, Olivia Smart, Tim Dieck y Tomás Guarino. Olivia incluso será la abanderada española. Para analizar esta nueva realidad visitan el programa Objetivo Los Ángeles 2028 Kazimov y Sara Hurtado (patinadora olímpica y hoy entrenadora de la RFEDH).

“Se cumplen 70 años de los JJ. OO. de Cortina D'Ampezzo en 1956, donde Darío Villalba hiciera historia para el patinaje español antes de ser Premio Nacional y Medalla de las Bellas Artes.#JJOOInviernoRTVE



Sigue los JJ. OO. de Milano Cortina en RTVE del 6 al 22 de febrero. pic.twitter.com/rxhr22h9Fw“ — Teledeporte (@teledeporte) January 30, 2026

"Todo tiene un por qué", asegura Hurtado al diferenciar los tiempos en los que ella competía, en los que tenía que desplazarse para vivir en Rusia —Javier Fernández lo hizo a Canadá—, con los de ahora. La madrileña Sofía Val puede vivir vivir en Madrid junto a su pareja artística Asaf Kazimov. "Hace unos años esto sería imposible, por lo que se demuestra que estamos yendo en la buena dirección", sentencia.

La pareja Val-Kazimov es una esperanza de futuro. Consiguieron la clasificación para Milano Cortina en el preolímpico y la experiencia olímpica "servirá de mucho". Mirándose en el espejo de Olivia Smart y Tim Dieck, llegan a la escena internacional con el descaro propio de unos jóvenes con toda su carrera por delante.

El programa que conduce Lourdes García Campos cierra el círculo con el protagonismo de los representantes del hielo después de los programas dedicados a los esquiadores de montaña y a los riders del equipo español. Análisis de un "milagro deportivo" que sueña con volverse de los Juegos con un diploma olímpico. Sería un gran éxito para una disciplina, la artística, que apenas cuenta con una docena de pistas de hielo en todo el territorio nacional y poco más de 2.000 licencias.