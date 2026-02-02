Feijóo comparece ante la comisión de la dana en el Congreso para explicar la información que recibió de Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso para dar explicaciones sobre las comunicaciones que mantuvo con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la tragedia.

Feijóo fue citado por la Mesa de la Comisión por la mayoría de PSOE y Sumar, y se espera que vuelva a reiterar lo que ya declaró ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Entonces, señaló que Mazón le dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le indicó que era mejor que la dirección de la emergencia se asumiese desde Valencia, y que por eso no se declaró la emergencia nacional.

En cuanto a la información que recibió del expresidente valenciano, acabó rectificando ante la jueza al admitir que no tuvo información por parte de Mazón "en tiempo real" el día de la dana, como había dicho inicialmente, sino que fue informado a partir de las 19.59 horas ese día, cuando se interesó por la situación. Desde entonces, Mazón y él se intercambiaron 23 comunicaciones (mensajes y llamadas) en algo más de tres horas.

En las conversaciones que Feijóo entregó a la jueza, el expresidente valenciano le dijo a las 23.25: "Un puto desastre va a ser esto, presi". El líder del PP, por su parte, pidió a Mazón dos minutos más tarde que llevara "la iniciativa en la comunicación" como algo "clave" en la gestión de la dana.

La izquierda le acusa de haber "encubierto" a Mazón y le reprocha sus "mentiras" El vicepresidente de la comisión y diputado de IU, Nahuel González, anticipó tras conocerse la fecha de la comparecencia que iban a someter a Feijóo a un "interrogatorio muy duro", con preguntas como por qué "encubrió" a Mazón hasta que fue "insostenible". El PSOE, por su parte, ha considerado procedente la asistencia de Feijóo porque -dicen- debe enfrentarse a sus "mentiras e irresponsabilidades" y dar explicaciones sobre sus intentos de "salvar" a Mazón. Ante la comisión de la dana comparecerá también, el lunes por la tarde, María Amparo López, una de las gestoras de llamadas del 112 el día de la tragedia.