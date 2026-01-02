Feijóo remite a la jueza nuevos mensajes con Mazón del día de la dana: "Lleva la iniciativa en la comunicación, es la clave"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a la jueza Nuria Ruiz, instructora de la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia, los mensajes que envió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aquel 29 de octubre de 2024. Entre otras cosas, Feijóo le pide al expresident que "lleve la iniciativa en la comunicación" de la tragedia: "Es la clave".

En esos mensajes de WhatsApp, el dirigente popular también se interesa por el número de muertos y desaparecidos a causa de la riada. Además, le pregunta a Mazón si el Gobierno central le ha llamado, confiando en que presten su ayuda. Este intercambio de mensajes comenzó cerca de las 20:00 de la tarde, pocos minutos antes de que se enviase el mensaje Es Alert a la población valenciana.

El presidente de los populares ya envió a los juzgados de Catarroja el pasado 24 de diciembre los mensajes que había recibido por parte de Mazón el día de la dana, pero no los que él le había enviado.

Feijóo le insiste en dos ocasiones que lidere la comunicación En un mensaje que le envía Feijóo a las 19:59, el segundo whatsapp con Mazón, le manda ánimos y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio". Algo en lo que el líder del PP insiste nuevamente en otro mensaje: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados con la gente y tú informando". Con estos mensajes, la jueza de la dana tiene el conjunto de las comunicaciones entre ambos dirigentes del PP. Después de que enviase únicamente los mensajes de Mazón, la magistrada solicitó que aportase de forma voluntaria la "parte íntegra" de la conversación para que "manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior". Asimismo, ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que ella le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba. La jueza de la dana pide a Feijóo que aporte "voluntariamente" sus mensajes a Mazón y avala su testificación telemática