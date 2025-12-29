Feijóo hace balance del año tras un 2025 de intensa oposición al Gobierno por los casos de corrupción y acoso sexual

2026 está ya llamando a las puertas y a los partidos les toca hacer balance del último año. Este lunes, le llega el turno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que comparece ante los medios tras un 2025 intenso, marcado por su vehemente labor de oposición al Gobierno ante los casos de presunta corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE. Está previsto que incida en sus críticas por estas cuestiones y presuma de su reciente victoria en Extremadura, aunque agridulce por reafirmar su dependencia de Vox.

Según fuentes del Partido, Feijóo hablará de un 2025 que ha ido "de la A de Ábalos a la Z de Zapatero". Y es que este año el caso Koldo y el relativo al ex secretario de Organización Santos Cerdán han hecho una profunda mella en los socialistas, que vieron cómo agentes de la UCO de la Guardia Civil entraban en su sede en Ferraz y en organismos de diferentes ministerios para investigar supuestos casos de corrupción. Todo, sumado a la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez por cohecho y tráfico de influencias, y al paso por la prisión provisional del exministro José Luis Ábalos, Cerdán y Koldo García, exasesor de Ábalos.

El PP recalca que 2025 ha sido "el año en el que ha caído el fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, inhabilitado por la filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, "y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno". "El año de los soles, las chistorras y las lechugas (en referencia al lenguaje en clave del caso Koldo). De la investigación de la Audiencia Nacional a las cuentas de los socialistas", prosiguen, y "en el que supimos que en Ferraz entraban bolsas de dinero y que trabajan personas que chantajean a fiscales".

El líder del PP también aludirá presumiblemente a 2025 como "el año en el que descubrimos el tipo de feminismo que practica el PSOE de Paco Salazar, en el que no sólo conocen y tapan delitos de corrupción, sino también de acoso sexual", según las mismas fuentes. El caso en el que está acusado el exasesor de Moncloa dejó a la vista otros casos similares en el PSOE contra los que el PP ha sido muy combativo (pese a que entre los 'populares' se han ido conociendo algunos parecidos), y le han valido para intentar erigirse en el partido de las mujeres ante el "feminismo fake" del Gobierno.

"Estamos en una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión", dijo Feijóo en plena campaña de las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre. Tras la victoria de Guardiola, subrayó que "la corrupción y el cinismo machista no rentan a los españoles", en una respuesta a Sánchez, que en su balance del año aseguró que este Gobierno "le renta" a los ciudadanos y se manifestó con "fuerza" para seguir.

Subrayará la inestabilidad de Sánchez, al que pide "asumir la realidad" Pero aparte de los escándalos, la intención del líder del PP es evidenciar la inestabilidad del Ejecutivo, que no tiene mayoría parlamentaria ni ha podido sacar adelante unos presupuestos en lo que va de legislatura, que ya se encuentra en su segunda mitad. "El deterioro de la imagen pública del presidente del Gobierno no tiene precedentes, en una España cada vez más insegura" y con un "clima irrespirable" por el "muro" del PSOE, subrayan las citadas fuentes, que instan a Sánchez a "asumir su propia realidad y poner fecha a su caída". Una realidad, recalcan, que se ha evidenciado en las elecciones de los últimos años: "Nuestra potencia electoral está más que acreditada frente a una izquierda en declive". Es probable que Feijóo también lance críticas a los partidos que todavía mantienen a Sánchez en el poder, entre ellos Sumar (socio de coalición), y formaciones como el PNV (con quien ha sido muy duro el último año, llegando a decir que no tienen "principios"), o los independentistas catalanes.

Su relación con Vox tras las elecciones en Extremadura Pero, sobre todo, está por ver si Feijóo lanza algún mensaje a Vox, a quien en reiteradas ocasiones le ha pedido "que no se equivoquen de adversario nunca". Los de Santiago Abascal, muy críticos también con el PP, le están comiendo terreno en las urnas, como se vio el pasado 21 de diciembre en Extremadura. Fue una victoria agridulce para el Partido Popular de María Guardiola, que solo subió un escaño (hasta los 29) y se mantuvo lejos de la mayoría absoluta (33) mientras Vox casi duplicaba su resultado y se disparaba hasta los 11 escaños. El 'laboratorio Extremadura' abre un nuevo ciclo marcado por el desgaste del PSOE y la dependencia del PP de Vox Félix Donate Mazcuñán, Irene Fedriani Pese a ello, Feijóo espera que 2026 sirva para dar la puntilla final a Sánchez con el ciclo electoral que comenzó en Extremadura y que seguirá con los comicios de Aragón, Castilla y León y Andalucía. El Congreso del PP del pasado mes de julio que le reeligió como presidente del partido le sirvió no solo para exhibir una unidad sin fisuras sino también para reorganizar su equipo y su estrategia de cara a las próximas generales, que llegarán como tarde en 2027. Pero Feijóo, para gobernar, necesita hacer crecer a su partido y frenar el auge de Vox. Está por ver si logrará sus objetivos en las próximas autonómicas que vienen y cómo se relacionará con los de Abascal según tenga o no necesidad de pactar con ellos. Todo esto puede influir en su electorado de cara a las generales.