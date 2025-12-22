Enlaces accesibilidad
Guardiola pide "responsabilidad "y una "lectura sensata" del resultado de las urnas

  • Y remarca que el PP suma "más que toda la izquierda" y que "todo el PSOE y Vox".
La candidata del PP a la Presindecia de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
La candidata del PP a la Presindecia de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Javier Cintas Javier Cintas / Europa Press
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura y ganadora de las elecciones, María Guardiola, ha pedido este lunes a todos los partidos "responsabilidad" y que hagan una "lectura sensata" de lo que han dicho las urnas este domingo.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, que ha convocado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para analizar, entre otras cosas, el resultado de las elecciones en Extremadura.

A la pregunta de si ha merecido la pena adelantar las elecciones, a pesar de que su formación no ha logrado la mayoría absoluta, Guardiola ha dicho que "por supuesto" que sí, tras subrayar que el PP suma "más que toda la izquierda" y que "todo el PSOE y Vox".

