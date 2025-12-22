El PSOE rehúye la autocrítica y achaca la debacle en Extremadura al "juego sucio del PP": "Estamos fuertes"

El PSOE no hace autocrítica de la debacle de los socialistas en Extremadura, donde este domingo se dejaron 10 escaños (quedándose en 18) cosechando su peor resultado histórico con un candidato procesado por el caso que afecta al hermano del Presidente del Gobierno. La portavoz del partido, Montse Mínguez, en cambio, ha defendido el "trabajo" y la campaña realizada por Miguel Ángel Gallardo y ha atribuido el resultado al "juego sucio" del Partido Popular, que está "entregado a Vox" según ha dicho. Y ha asegurado que el PSOE "está más fuerte que nunca".

Este es el balance público y oficial del partido. No así de voces internas como la del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que cree que Gallardo debe "pedir disculpas" y dimitir.

Cierto es que el PSOE esperaba un mal resultado en Extremadura, pero Gallardo se ha dejado más de trece puntos porcentuales en tres años y ha quedado once escaños por detrás del PP. El Partido Socialista de Extremadura, por su parte, se reúne por la tarde para evaluar qué hace respecto al candidato, cuya permanencia está en el aire.

Pese a todo, Mínguez ha defendido "el buen trabajo que se ha hecho en esta campaña" extremeña, con un candidato "que se lo ha trabajado y ha dado la cara, no se ha escondido para nada, ha participado en todos los debates y respondido a todas las preguntas".

Dicho esto, ha cargado contra el "juego sucio" del PP en la campaña con "desinformaciones" y "ataques" como cuando su candidata, María Guardiola, dijo que estaba en peligro la "democracia" por un robo de votos en una oficina de Correos (que se enmendó después). Respecto a si mantienen la confianza en Gallardo, ha llamado a esperar a ver qué dice la ejecutiva del PSOE extremeño.