Gallardo dimitirá este lunes por la tarde como líder del PSOE en Extremadura tras el batacazo electoral

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, va a presentar este lunes por la tarde su dimisión tras el batacazo socialista en las elecciones extremeñas, según ha podido saber RTVE.

Lo hace después de registrar el peor resultado electoral del PSOE en Extremadura, que ha pasado de ser primera fuerza a dejarse más de 110.000 votos, y por primera vez en la historia baja de la barrera de los 20 diputados en la Asamblea de Extremadura. Hace dos años y medio lograron 242.659 votos (39,90%) y 28 escaños. Ahora, 136.017 votos (25,73%) y 18 escaños. Hasta ahora, el PSOE nunca había bajado del 39% de votos y solo en unas elecciones no había sido primera fuerza.

La Ejecutiva del PSOE de Extremadura se reúne este lunes por la tarde para analizar los resultados electorales y evaluarán la dimisión de su secretario general. Tras conocerse el escrutinio, Gallardo reconoció que "resultado del PSOE" era "muy malo, sin paliativos".

La candidatura de Gallardo a estos comicios ha estado marcada por su imputación en la investigación por la contratación del hermano de Pedro Sánchez cuando presidía la Diputación de Badajoz. La situación le pasó factura y el electorado le dio la espalda al candidato socialista este 21-D. Además, se daba la circunstancia de que por primera vez un cabeza de lista concurría a una cita electoral estando procesado por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

"Por encima de Miguel Ángel Gallardo está el PSOE de Extremadura, a partir de mañana hablaremos", avisó Gallardo al hacer balance de los resultados este domingo y anunciar que reuniría la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño para evaluar los resultados y tomar decisiones.

La dimisión de Gallardo derivaría en la conformación de una gestora que dirigiría el partido hasta la celebración de un congreso extraordinario.

Desde Ferraz no hay pronunciamiento oficial sobre la decisión que debe adoptar Gallardo, y en este sentido fuentes de la dirección subrayan que el PSOE no es una organización piramidal que respeta lo que decidan las federaciones regionales.