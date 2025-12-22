Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Elecciones Extremadura 2025

Abascal insiste en que si Guardiola quiere el apoyo de Vox, sus votos no pueden ser "invisibilizados"

  • Asegura que "da igual" que pida abstención o el 'sí' de Vox
El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas. Gabriel Luengas Gabriel Luengas / Europa Press
RTVE.es

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado que si la candidata a la reelección y ganadora de los comicios en Extremadura, María Guardiola, quiere el respaldo de su formación, sus votos no pueden ser "invisibilizados".

"Da igual lo que nos pida. Lo que no va a ocurrir es que se invisibilicen a los votantes de Vox", ha asegurado en una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones extremeñas al ser preguntado si a Guardiola le costará lo mismo la abstención de su formación que el 'sí'.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)

Es noticia: