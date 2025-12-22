Abascal insiste en que si Guardiola quiere el apoyo de Vox, sus votos no pueden ser "invisibilizados"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado que si la candidata a la reelección y ganadora de los comicios en Extremadura, María Guardiola, quiere el respaldo de su formación, sus votos no pueden ser "invisibilizados".

"Da igual lo que nos pida. Lo que no va a ocurrir es que se invisibilicen a los votantes de Vox", ha asegurado en una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones extremeñas al ser preguntado si a Guardiola le costará lo mismo la abstención de su formación que el 'sí'.

