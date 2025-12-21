Guardiola gana pero no convence: se queda lejos de la mayoría absoluta y necesitará pactar con Vox

La candidata del PP a la reeleción a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha logrado en estas elecciones 29 diputados y se queda a 4 de la mayoría absoluta en la Asamblea, que se sitúa en 33. Con el escrutinio muy avanzado, María Guardiola ha logrado mejorar los resultados que obtuvo en 2023 con un representante más.

La clara victoria, sin embargo, no le es suficiente para alcanzar la investidura en solitario y volverá a necesitar los apoyos de la ultraderecha de Vox, bien su apoyo o su abstención. El partido de Santiago Abascal también ha mejorado los números respecto de las últimas elecciones en la comunidad autónoma y suma 11 escaños, seis más que en la anterior contienda.

El PP ve en estos resultados "un fuerte castigo a Sánchez" El PP aprovecha las elecciones en Extremadura para hacer una lectura nacional de los resultados y saca pecho de haber logrado más del 40% de los votos. Para los populares, los comicios de este domingo significan "un fuerte castigo a Sánchez", augurando que se repetirá la misma imagen en las diferentes elecciones autonómicas previstas para 2026. El año que viene se celebrarán elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. El líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido ya una conversación por videoconferencia con María Guardiola, a quien ha felicitado por su triunfo "por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE". Según fuentes de la formación, "la derrota para el PSOE es grande" y ponen ya la mirada en las elecciones del 8 de febrero en Aragón. "Ese día Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno", indican las mismas fuentes. ““ Para el PP, las elecciones de este domingo dan a España "un mensaje de cambio de ciclo claro". Y añaden que hoy no ha perdido el candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, sino que quién pierde "es Pedro Sánchez".