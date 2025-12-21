Votos, paraguas y presidentes de mesa ausentes: crónica de las primeras horas de la jornada electoral en Extremadura

Cuatro corredores con gorro de Papá Noel cruzan a primera hora de la mañana la Plaza de España de Mérida. La ciudad despierta con el suelo totalmente mojado. En la capital extremeña ha llovido toda la noche. Y el cielo indica que, en algún momento, puede volver a llover. Por eso los electores más matutinos acuden a los colegios electorales con sus votos, pero también con sus paraguas.

El CEIP Trajano tiene una curiosidad: es el colegio electoral más cercano al edificio de la Presidencia de la Junta de Extremadura. La distancia entre ambos es de tan solo 200 metros. En este colegio, sin embargo, se ha producido otra curiosidad: han faltado todos los presidentes titulares de las mesas. "Un hecho insólito", resume uno de los vocales presentes. Más pesimista se muestra Ángel, representante de la Administración. Para él esta situación "es un poco triste". Recuerda que no presentarse conlleva sanción y puede acarrerar prisión.

Edificio de la Presidena de la Junta de Extremadura, en Mérida. RTVE

Son las 8.30 horas de la mañana y las tres mesas se van a constituir en este centro. Una vez comprobado que ninguno de los tres presidentes titulares se ha presentado, se procede a designar a los sustitutos. En Ernesto ha recaído la responsabilidad de presidir la primera Mesa que nos encontramos en el CEIP Trajano. "Es la primera vez que me toca, y aquí estaremos todo el día".

María, en cambio, ha venido a primera hora para solicitar un justificante. "Había sido designado vocal sustituta, pero trabajo como auxiliar de enfermería. Y de hecho me tengo que ir ya al trabajo". Amablemente, la Mesa le facilita un resguardo.

Las campanas de la Concatedral de Mérida dan las 9 horas: abren los colegios electorales Las campanas de la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor indican que ya son las 9 horas y que, a partir de ese momento, todo el mundo puede depositar su voto. María aprovecha y, antes de ir a trabajar a su centro sanitario, deposita su voto en la urna. Oficialmente es la primera ciudadana que ha votado en este centro. El segundo ha sido José. Tiene 94 años y nos explica que vive solo y que se ha despertado pronto para venir a votar. "No tengo que hacer nada, así que he venido a votar pronto". Se ayuda con un andador para caminar, pero no le hace falta que nadie le sujete para subir el escalón que da acceso al gimnasio del colegio. "A ver qué resultado sale esta noche", nos dice. José espera para dipositar su voto en la urna. RTVE También Julián es de los primeros en acudir a la llamada de la democracia. En su caso, viene pronto a votar porque está "en plena faena". Tiene una empresa de jamones "y tengo mucho trabajo estos días". Nadie es ajeno a que estas elecciones se convocan a las puertas de Navidad. La decoración de todos los colegios que visitamos también nos lo recuerda, con nacimientos y dibujos de los tres Reyes Magos por las paredes.

"Los colegios electorales están pensados para votar en mayo. Hace mucho frío" En el centro de Mérida también se encuentra una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que este domingo se ha convertido en sede electoral. Tan solo hay una mesa, pero también ha habido un baile de nombres importante. "Aquí ha faltado el presidente titular, tampoco se han presentado el segundo vocal titular ni el primer suplente", nos explica Raquel, representante de la Administración. Cati ha sido la encargada de suplir al presidente titular. "Es una responsabilidad que asumo y ya está. Lo hago y punto. Para mí el dinero es lo de menos", asegura entre risas. "No me ha supuesto ningún problema", al mismo tiempo que explica que no tenía plan para este domingo. La queja que sí se produce en este centro electoral es que "hace mucho frío". Raquel nos relata que hay un calefactor pero que, sin un alargador, no llega a la Mesa y los miembros tienen frío. "Los colegios electorales están pensados para votar en mayo, no ahora", recordando que la cita electoral se ha adelantado en esta ocasión en Extremadura. Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Mérida. RTVE Es cierto que es una mañana fría en Mérida. Se mantienen los ocho grados durante las primeras horas de votación, pero la previsión es que los colegios cierren a las 21 horas alrededor de los cinco grados.