El 'laboratorio Extremadura' abre un nuevo ciclo marcado por el desgaste del PSOE y la dependencia del PP de Vox

Este domingo cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas. Votarán un año y cinco meses antes de lo previsto y servirá de campo de pruebas particular para medir el tablero político nacional.

El 'laboratorio Extremadura' de este 21-D va a medir las fuerzas de todos los candidatos y también de sus partidos, aunque con sus limitaciones. "Hay un punto de partida y es que por primera vez tenemos elecciones fuera del ciclo de las elecciones de régimen común", comenta el politólogo Pablo Simón en una entrevista en RTVE.es. "El electorado de Extremadura es de media, algo más de izquierdas que el del conjunto de España", contextualiza Simón.

"Extrapolar es complicado, pero lo que está claro es que la derecha va a mejorar y la izquierda va a empeorar", añade Simón, cauto en su análisis.

A las elecciones de este domingo el PSOE llega con unas encuestas que le dan uno de sus peores registros en uno de sus feudos históricos. Además, lo hace en un contexto muy marcado por la imputación de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, por la contratación del hermano del presidente del Gobierno cuando estaba al frente de la Diputación de Badajoz.

Por su parte, la actual presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, llega apurando las opciones para intentar lograr la mayoría absoluta, que se antoja complicada con un Vox al alza. "Guardiola va a las elecciones desde el poder y eso es siempre una ventaja, porque cuando estás en el poder tienes más visibilidad, más capacidad de proyectarte. Ha pasado de ser una candidata desconocida a hacer campaña desde la Junta", resume Simón.

Cuatro feudos en juego y tres claves para estas elecciones en Extremadura A Extremadura, le seguirá un mes y medio después Aragón, que también ha decidido adelantar los comicios y por el mismo motivo, la falta de acuerdo con Vox en los presupuestos, y posteriormente en marzo Castilla y León. En junio será el turno en principio de Andalucía. Cuatro feudos del PP en juego en menos de medio año. "Cada una tiene sus especificidades, pero la evolución del voto de cada una de las comunidades autónomas está altamente contagiada por los climas de opinión a nivel nacional", comenta por su parte el politólogo Lluís Orriols. "Es verdad que vamos a tener una lectura a nivel nacional de estas elecciones y por tres motivos: veremos el calibre del grado de desgaste del PSOE, la necesidad que tenga el mejor PP de Vox y la fortaleza de partidos de los nuevos partidos como Vox que antes no estaban lo suficientemente implantados", añade el doctor por la Universidad de Oxford. Si este domingo, los pronósticos se cumplen y el PSOE "saca unos resultados particularmente malos", y más en uno de sus feudos, en un partido "estable y asentado, con raíces y fuerzas vivas internas, podría generar o debería generar un altísimo nivel de nerviosismo en los cuadros dirigentes, alcaldes y líderes de otras autonomías o líderes que quieren serlo a nivel nacional el día del mañana", advierte Orriols. Extremadura afronta unas elecciones históricas que serán analizadas bajo el prisma nacional

Extremadura marcará tendencia Los resultados que arrojen las urnas este domingo "van a dar una indicación clara de tendencias", avisa por su parte la politóloga Cristina Monge. Pero pide cautela a la hora de analizar los datos. "Tenemos que ser muy cautos en no extrapolar totalmente, porque entonces perdemos lo fundamental, y es que son unas elecciones que aunque el debate sea nacional, hay elementos propios de Extremadura. Y no se vota igual cuando se vota a comunidades autónomas que al Gobierno de España", añade Monge. "Todas las elecciones que se celebran en España tienen en mayor o menor medida un impacto nacional. Extremadura es un primer test porque se van a convocar cuatro en menos de seis meses", opina el también politólogo Paco Camas. "Hay intencionalidad de generar un cierto efecto de arrastre por acumulación de resultado negativo y el PP está interesado en visualizar un desgaste del PSOE en todos los territorios que sea posible. Ellos son los principales interesados en que las elecciones autonómicas también se interpreten en clave nacional. Eso interesa a todos menos al PSOE", resume Camas. Tras el primer laboratorio electoral en Extremadura, llega un segundo banco de pruebas, Aragón, donde las encuestas también apuntan a que el PP podría rozar la mayoría absoluta y la candidata socialista, Pilar Alegría, tiene un escenario similar al de Extremadura. Y la situación en Castilla y León y Andalucía tampoco es mucho más optimista, según las encuestadoras para el PSOE.