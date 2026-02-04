Última hora del temporal en Andalucía, en directo | Varias localidades anegadas y personas rescatadas por las lluvias en Granada

11:31

El servicio de emergencias de Andalucía responde a 159 incidencias durante la madrugada y las primeras horas del día

Cádiz, con 55 incidencias en este tiempo, es la provincia más afectada, seguida de Málaga (27), Granada (24), Sevilla (19) y Jaén (12).

"Se está cumpliendo el peor de los escenarios previstos", ha advertido en redes sociales el servicio de emergencias, que tiene registradas 1.320 incidencias desde el inicio de la emergencia por la borrasca Leonardo y más de 5.500 desde el 27 de enero.