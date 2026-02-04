Última hora del temporal en Andalucía, en directo | Varias localidades anegadas y personas rescatadas por las lluvias en Granada
- Sigue la última hora de la borrasca Leonardo, que ha activado el aviso rojo en Cádiz
La borrasca Leonardo está causando estragos en Andalucía, donde se han suspendido las clases en todas las provincias excepto en Almería. El río Guadairo se ha desbordado a su paso por Cortes de la Frontera, en Málaga. Además, hay 3.000 personas desalojadas por las posibles inundaciones en Cádiz, Jaén y Málaga. Esto es lo más importante:
- Protección Civil ha enviado este martes un mensaje Es-Alert de alerta a los teléfonos de 48 municipios andaluces
- Ceuta está incomunicada por mar y aire tras la cancelación de todas sus conexiones marítimas y aéreas
11:31
El servicio de emergencias de Andalucía responde a 159 incidencias durante la madrugada y las primeras horas del día
Cádiz, con 55 incidencias en este tiempo, es la provincia más afectada, seguida de Málaga (27), Granada (24), Sevilla (19) y Jaén (12).
"Se está cumpliendo el peor de los escenarios previstos", ha advertido en redes sociales el servicio de emergencias, que tiene registradas 1.320 incidencias desde el inicio de la emergencia por la borrasca Leonardo y más de 5.500 desde el 27 de enero.
11:22
Así debes actuar si una riada te sorprende dentro de un coche
Ante temporales como el que acompaña la borrasca Leonardo, los organismos oficiales insisten en que la prevención es clave para evitar desenlaces trágicos. Intentar cruzar cursos de agua durante episodios de lluvias intensas es uno de los comportamientos más peligrosos.
Las claves para responder en caso de verse atrapado, aquí
11:19
Varias localidades han quedado anegadas y hay personas rescatadas por las fuertes lluvias en Granada
Preocupa la situación en Huétor Tájar, que ha quedado aislada. El arroyo milanos y el río Genil se han dsbordado por esta zona y el agua ha entrado en viviendas y comercios.
El alcalde relata a los micrófonos de RNE una situación que describe como insólita y que ha obligado al despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
“ACTUALIZACIÓN | ¿Varias localidades de Granada están anegadas por el temporal y varias personas han tenido que ser rescatadas— Radio 5 (@radio5_rne) February 4, 2026
¿¿Preocupa la situación en Huétor Tájar que ha quedado aislada
¿¿ Nacho Gómez | @RTVEAndalucia https://t.co/pv1azJJMUe pic.twitter.com/ExPKw0K8RK“
11:13
La borrasca complica el transporte ferroviario en Andalucía
Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías, se encuentra suspendido este miércoles debido al paso de la borrasca Leonardo.
Renfe ha habilitado para los viajeros la posibilidad de cambiar o anular billetes sin coste.
“¿ SERVICIOS SUSPENDIDOS EN ANDALUCÍA— InfoRenfe (@Inforenfe) February 4, 2026
¿¿ Debido al nivel rojo de aviso emitido por la @AEMET_Esp, el servicio ferroviario se encuentra afectado de la siguiente manera:
¿Cercanías (sin medios alternativos)
• Sevilla: todas las líneas suspendidas
• Málaga: Línea C¿2…“
11:08
¿Qué ocurre cuando el suelo alcanza su capacidad de absorción?
La sucesión de borrascas que han recorrido España en estas últimas semanas han convertido el último mes en el enero más lluvioso del siglo XXI, según la Aemet. La humedad del suelo está ya al máximo en algunas zonas y los expertos avisan de los riesgos de no vigilar las corrientes superficiales que pueden generarse si se suceden los días de lluvias.
La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez, facilita aquí algunas claves a tener en cuenta.
-
11:00
Aviso rojo en varias zonas de las provincias de Cádiz y Málaga
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo ante la posibilidad de que caigan cantidades "extraordinarias" de precipitaciones en Grazalema y Estrecho (Cádiz) y Ronda (Málaga).
“¿¿ AVISO ROJO | Lluvias muy abundantes en Grazalema y Estrecho (Cádiz) y Ronda (Málaga) el día 4.— AEMET (@AEMET_Esp) February 4, 2026
¿¿ Se esperan cantidades de precipitación serán extraordinarias.
¿¿ Posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas.
¡Sigue recomendaciones de Protección Civil! pic.twitter.com/sZJvTO7mte“
10:42
Desalojos, clases suspendidas e inundaciones
La borrasca Leonardo dejará hoy y este juves a en el país unas jornadas "muy adversas", con lluvias muy abundantes este miércoles "sobre un suelo ya muy cargado de humedad" que podrán provocar "inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra en Andalucía", ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén Campo.
"El otro factor adverso" será el viento que soplará con fuerza en el sur aunque se hará notar en la mayor parte de la península y Baleares, y las rachas podrán superar los 70-80 km/h de manera generalizada.
Esto podrá causar "caída de ramas, árboles y objetos", ha advertido del Campo.
10:41
En estos momentos podemos confirmar que el Río Guadiaro se ha desbordado a su paso por la estación de Cortes de la Frontera (Málaga).
-
10:40
Buenos días, arrancamos este minuto para contarles en directo el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía, donde se han suspendido las clases en todas las provincias excepto en Almería