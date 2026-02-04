Andalucía, en aviso rojo por borrasca: recomiendan evitar desplazamientos y se suspenden trenes de media distancia

El comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía ha decidido este martes elevar la situación operativa de 1 a 2 ante las previsiones de un fenómeno meteorológico adverso que va a dejar lluvias intensas y constantes a lo largo de toda la semana.

Protección Civil ha enviado esta tarde un mensaje Es-Alert de alerta a los teléfonos de 48 municipios andaluces afectados por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos. Se trata de los avisos rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano, y además se ha enviado otro mensaje Es-Alert a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundación, según ha informado en su cuenta de X el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transitar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomienda subir a zonas altas. El Gobierno andaluz se ha visto obligado a adoptar una batería de medidas con las que anticiparse a los posibles efectos del temporal, entre las que destacan la activación preventiva de medios adicionales como la UME y la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos de toda la comunidad salvo Almería, cuyo caso se seguirá evaluando.

Despliegue de la UME El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que elevar la situación operativa de 1 a 2 permite incorporar medios de otras administraciones —locales, provinciales o nacionales— a los que ya tiene la Junta desplegados y, en especial, preposicionar a la UME "para que no haya que esperar las 4 o 5 horas que necesita normalmente para activarse". Andalucía envía una alerta a móviles ante el aviso rojo por la borrasca Leonardo, que deja 3.000 desalojados Las tareas de prevención de la UME resultan especialmente importantes para la contención de balsas mineras debido a sus materiales tóxicos, afianzar laderas y taludes, así como de cara a que sus equipos puedan estar preparados desde el primer momento para formar parte de posibles rescates acuáticos junto con la Guardia Civil. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado junto al gerente de Emasesa, Manuel Romero, visitando el centro de control de operaciones. Allí ha activado un operativo con un total de 118 activos, compuesto por 81 operarios y técnicos, más 37 máquinas y vehículos.

Más de 3.000 desalojos La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se ha desalojado de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, a los desalojados de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, hay que sumar el desalojo preventivo de 750 personas más de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. ““ En el núcleo de las Pachecas ha habido nuevos desalojos, concretamente en Zarandilla Baja y en Los Lagos. En San Roque 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Soto grande) y de la calle Tránsito; varias de ellas han sido acogidas y están siendo atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, otras se encuentran en un hotel, una más se encuentra en el hospital de La Línea y el resto se ha realojado en casas de familiares. En Los Barrios han sido desalojadas preventivamente casi 200 personas de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro. En Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias, que han sido realojadas en un hotel y en un camping. En Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas que residen en la zona inundable. En Tavizna, barriada de Benaocaz, también se ha desalojado más de 30 vecinos. Unas 400 personas evacuadas en Algeciras completan la nómina de desalojados en la provincia de Cádiz. El servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha informado que a las 18,00 horas ha iniciado el desalojo preventivo de las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana (unas 20 personas). Para los evacuados se ha previsto un establecimiento hotelero situado en el polígono industrial. En la zona de Los Puentes, en Jaén, permaneces desalojados 200 vecinos. La mayor parte de los desalojados se ha realojado en casas de familiares y amigos. Cruz Roja tiene disponibles distintas zonas para albergar a los afectados que lo requieran.