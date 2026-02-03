Directo: Óscar Puente comparece en el Congreso por los accidentes de tren

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este martes a partir de las 16:00 en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz y el de Rodalies. La Mesa de la Comisión del Transportes del Congreso acordó formalmente que el ministro compareciese esta tarde para dar explicaciones sobre las recientes tragedias.

La de este martes será la segunda comparecencia parlamentaria de Puente en cinco días, después de la que protagonizó el pasado 29 de enero ante el pleno del Senado, donde aseguró que no va a dimitir y que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero".

Previsiblemente, como ya hicieron en el Senado, el PP, Vox y Junts van a exigir la dimisión del ministro, como responsable político último de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y del "fracaso" en la gestión del mantenimiento del sistema ferroviario en España.