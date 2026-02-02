El gasto de Adif en mantenimiento: más inversión por kilómetro de alta velocidad, pero menos por pasajero

Tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado 46 muertos, en redes sociales circulan mensajes sobre el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad. Una de las publicaciones afirma que "el Gobierno de Sánchez para el mantenimiento de las vías del AVE destina 1.500 millones para 10 años". Esta cifra no es correcta. En VerificaRTVE te explicamos cuál ha sido la inversión de Adif en el mantenimiento de las vías en los últimos años teniendo en cuenta el crecimiento de pasajeros y trayectos.

Adif destinó más de 2.000 millones entre 2019 y 2024 para mantener la red de AVE. La cifra que comparten algunos mensajes procede de un artículo de Expansión del 23 de enero de 2025 que se refiere a los bonos emitidos por Adif para financiar la red de alta velocidad, no al gasto total de mantenimiento del AVE. La propia empresa pública lo anunciaba en este comunicado.

En la página web oficial de Adif, el gestor ferroviario publica sus informes anuales de gestión, en los que consta un gasto de más de 2.000 millones de euros en mantenimiento de la red de alta velocidad entre 2019 y 2024. El informe de 2025 aún no se ha publicado. En 2024, el gasto ascendió a 444,3 millones (página 43), en 2023 se situó en 376,7 millones (página 30), en 2022 fueron 368,1 millones (página 63); 336,1 millones en 2021 (página 40); 301,7 millones en 2020 (página 115) y 298,9 millones en 2019 (página 73).

El gestor ferroviario ha asegurado que la inversión en mantenimiento de las infraestructuras ha crecido "exponencialmente" en los últimos años. En concreto, la de alta velocidad ha pasado de 260 millones en 2017 a 437 millones de euros en 2025. Estos datos elevan la cantidad invertida en la última década a 3.329 millones de euros. Las cifras coinciden con las que ha publicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X. Sin embargo, son sensiblemente diferentes a las publicadas por Adif en sus informes de gestión. Según fuentes gubernamentales, este desajuste se debe a una cuestión "contable", porque los informes de Adif tienen en cuenta "la variación de provisiones por insolvencias" y "una partida de ingreso por refacturación".