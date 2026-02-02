El gasto de Adif en mantenimiento: más inversión por kilómetro de alta velocidad, pero menos por pasajero
Tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado 46 muertos, en redes sociales circulan mensajes sobre el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad. Una de las publicaciones afirma que "el Gobierno de Sánchez para el mantenimiento de las vías del AVE destina 1.500 millones para 10 años". Esta cifra no es correcta. En VerificaRTVE te explicamos cuál ha sido la inversión de Adif en el mantenimiento de las vías en los últimos años teniendo en cuenta el crecimiento de pasajeros y trayectos.
Adif destinó más de 2.000 millones entre 2019 y 2024 para mantener la red de AVE. La cifra que comparten algunos mensajes procede de un artículo de Expansión del 23 de enero de 2025 que se refiere a los bonos emitidos por Adif para financiar la red de alta velocidad, no al gasto total de mantenimiento del AVE. La propia empresa pública lo anunciaba en este comunicado.
En la página web oficial de Adif, el gestor ferroviario publica sus informes anuales de gestión, en los que consta un gasto de más de 2.000 millones de euros en mantenimiento de la red de alta velocidad entre 2019 y 2024. El informe de 2025 aún no se ha publicado. En 2024, el gasto ascendió a 444,3 millones (página 43), en 2023 se situó en 376,7 millones (página 30), en 2022 fueron 368,1 millones (página 63); 336,1 millones en 2021 (página 40); 301,7 millones en 2020 (página 115) y 298,9 millones en 2019 (página 73).
El gestor ferroviario ha asegurado que la inversión en mantenimiento de las infraestructuras ha crecido "exponencialmente" en los últimos años. En concreto, la de alta velocidad ha pasado de 260 millones en 2017 a 437 millones de euros en 2025. Estos datos elevan la cantidad invertida en la última década a 3.329 millones de euros. Las cifras coinciden con las que ha publicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X. Sin embargo, son sensiblemente diferentes a las publicadas por Adif en sus informes de gestión. Según fuentes gubernamentales, este desajuste se debe a una cuestión "contable", porque los informes de Adif tienen en cuenta "la variación de provisiones por insolvencias" y "una partida de ingreso por refacturación".
El gasto por kilómetro de vía sube, pero circulan más trenes y más pasajeros
Los mismos informes detallan un incremento de la inversión por kilómetro de vía. Hay que tener en cuenta que la red de alta velocidad en España ha crecido desde los 476 kilómetros de línea Madrid-Sevilla inaugurada en 1992 hasta 3.973 kilómetros de la actualidad. Por ejemplo, en 2023 se abrió la línea entre Madrid y Asturias gracias a la apertura de la Variante de Pajares. Un año antes el AVE llegaba a Murcia. Aun teniendo en cuenta ese incremento, la inversión se mantiene al alza: eran 87.700 euros en 2019 (página 73) y en 2024 se han alcanzado los 111.700 euros por kilómetro (página 43).
En cambio, el gasto en mantenimiento de la alta velocidad es más bajo si se calcula por viajeros o por cantidad de trayectos. En 2024 se batió el récord de pasajeros en la alta velocidad comercial, según el informe de la CNMC. Además, desde la liberalización del sector en 2021, con la entrada de los operadores Ouigo e Iryo, ha crecido el número de trayectos de alta velocidad. La cifra de viajeros ha crecido un 77% desde 2019, mientras que la inversión total en mantenimiento ha subido un 48,65% (sin tener en cuenta la inflación). El informe de la CNMC de 2024 (página 15) también constataba que la intensidad de uso de la red ferroviaria ha crecido cada año desde 2020.
En VerificaRTVE hemos recopilado la desinformación que ha circulado sobre el accidente en la localidad de Adamuz (Córdoba). Te hemos explicado que este vídeo de Pedro Sánchez en Davos hablando del anonimato en redes sociales no es actual y que esta vía no se graba en España sino en Bangladés.