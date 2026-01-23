No es una vía ferroviaria de España, es un vídeo grabado en Bangladesh
Mensajes de redes sociales difunden un vídeo que muestra una vía ferroviaria oxidada con traviesas de madera y lo presentan como si fuera una vía de alta velocidad en España. Es un bulo. El vídeo está grabado en Bangladesh. La alta velocidad española no tiene traviesas de madera, como confirman ADIF y el Colegio de Ingenieros Industriales a VerificaRTVE.
"Buenos días, España. Cuando un gobierno no cuida sus infraestructuras, vienen las desgracias", dice un mensaje compartido en X más de 2.700 veces desde el 20 de enero. La publicación adjunta un vídeo de un tren pasando por una vía oxidada con traviesas de madera con un texto sobreimpresionado en inglés que dice: "¿Cómo está circulando un tren de alta velocidad en una vía así?". Otro mensaje en esta red difunde la misma grabación con el mensaje en inglés y en italiano.
El vídeo no está grabado en España, es una vía férrea de Bangladesh
El vídeo difundido en redes no está grabado en España. La grabación compartida en X tiene la marca de agua del perfil de TikTok Kenyan Railroader pero el origen está en un perfil de Facebook de Bangladesh especializado en trenes. La secuencia la difunde en YouTube horas antes un perfil que comparte vídeos de trenes de Bangladesh pero el logotipo de la grabación pertenece a otra cuenta.
Gracias a un análisis frame a frame, confirmamos que el logotipo del vídeo muestra un tren con la identificación "MD Saifur Rahoman Shuvo". Esta identidad corresponde a este perfil verificado de Facebook con más de 200.000 seguidores, que publica el vídeo original el 19 de enero.
Tanto ADIF como el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, César Franco, confirman a VerificaRTVE que el vídeo difundido en redes no corresponde a una vía del sistema ferroviario de alta velocidad en España. "El vídeo no se corresponde a un tramo de una vía de alta velocidad. Por los elementos físicos que se ven en la vía, esto no cuadra con una vía de alta velocidad en España", ha explicado el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales.
César Franco asegura que la vía que aparece en el vídeo tiene "una junta, un empalme visible, con tornillería a la vista y en alta velocidad se utiliza un carril soldado continuo". Señala además que esa vía tiene "traviesas de madera", un elemento que, como también confirma ADIF, no está en las vías de alta velocidad españolas. Por último, apunta que el tren que se ve por la rueda y bastidor "tiene estructura remachada industrial más propia de un vehículo de mercancías".
En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros bulos difundidos en redes sociales en relación con el accidente de tren que ha dejado 45 víctimas mortales en el municipio cordobés de Adamuz. Es el caso de estas imágenes creadas con inteligencia artificial o el falso aviso que emplazaba a acudir a ayudar con chaleco reflectante al lugar del siniestro ferroviario.