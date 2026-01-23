No es una vía ferroviaria de España, es un vídeo grabado en Bangladesh

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo que muestra una vía ferroviaria oxidada con traviesas de madera y lo presentan como si fuera una vía de alta velocidad en España. Es un bulo. El vídeo está grabado en Bangladesh. La alta velocidad española no tiene traviesas de madera, como confirman ADIF y el Colegio de Ingenieros Industriales a VerificaRTVE.

"Buenos días, España. Cuando un gobierno no cuida sus infraestructuras, vienen las desgracias", dice un mensaje compartido en X más de 2.700 veces desde el 20 de enero. La publicación adjunta un vídeo de un tren pasando por una vía oxidada con traviesas de madera con un texto sobreimpresionado en inglés que dice: "¿Cómo está circulando un tren de alta velocidad en una vía así?". Otro mensaje en esta red difunde la misma grabación con el mensaje en inglés y en italiano.