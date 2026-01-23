Los vecinos de Adamuz, un salvavidas para localizar a familiares: "Gritaba su nombre pero no contestaba nadie"

En las horas más oscuras para decenas de familias, ante la agonía de no saber el paradero de sus seres queridos que viajaban en los dos trenes accidentados en Adamuz, los vecinos del pueblo fueron un rayo de luz. Además de colaborar llevando mantas o agua a los supervivientes, algunos hicieron de intermediarios para localizar a los afectados en medio del caos.

Mari Jose es una de ellas. Sigue atendiendo con una sonrisa detrás del mostrador de la farmacia en la que trabaja, aunque su mirada transmite cansancio y una emoción contenida, ahora que ya empieza a reposar lo ocurrido ese fatídico domingo. Aquella tarde se encontraba de guardia en la botica y acudió inmediatamente al hospital de campaña improvisado en cuanto se enteró de la tragedia.

Estuvo yendo y viniendo, cargada de vendas, tiritas o desinfectante, todo lo que escaseaba en los primeros momentos del desastre, cuando recibió la llamada de un amigo suyo desde Canarias.

Le pidió ayuda. Le dijo que un amigo suyo estaba buscando a su hermana, una enfermera que viajaba en uno de los vagones que descarrilaron, y que no sabía nada de ella. Su teléfono daba señal, pero no contestaba nadie. Mari Jose volvió a la caseta municipal, donde se atendía a los heridos leves, y empezó entonces a gritar su nombre.

"No me contestaba nadie" "Pero claro, allí, entre tanta gente, no me contestaba nadie", relata ahora a RTVE Noticias. "Le pedí que me mandara una foto, y empezamos a buscarla enseñándosela a la gente, pero nada". Le empezaron a ayudar otras compañeras, mientras la angustia crecía a cada minuto que pasaba, tanto por su parte como al otro lado del teléfono, donde estaban su amigo y los familiares de ella. Se preocupó especialmente cuando los autobuses se llevaron a los afectados a sus destinos y el centro municipal se vació, ya bien entrada la noche. "Si ahí ya no quedaban heridos, yo me temí lo peor… tener que decirle a mi amigo que aquí no estaba", confiesa. Decidió preguntarle a un técnico de ambulancia, quien le respondió que tenía que consultar a un médico si le podía dar información sobre esta pasajera, lo que, de nuevo, le hacía pensar en los peores escenarios. Al principio, no le quisieron dar sus datos porque no era una familiar directa, pero insistió e insistió.