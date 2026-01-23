Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Sánchez afirma que el Gobierno está asumiendo "todas" sus responsabilidades
- Los muertos en el accidente de tren en la localidad cordobesa ascienden a 45
El accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, deja ya 45 muertos y 123 heridos, seis de ellos de gravedad. En el lugar del siniestro siguen los trabajos para retirar los trenes mientras continúa la investigación. Los trabajos de búsqueda de cadáveres continúan, a la espera de las últimas dos identificaciones de los cuerpos hallados el jueves.
Cataluña analiza también la seguridad de las vías tras el accidente del martes por la noche en Gelida, en el que perdió la vida un maquinista y 37 personas resultaron heridas. El servicio de Rodalies sigue suspendido, aunque los maquinistas alcanzaron el jueves un acuerdo con el Govern para retomarlo de forma "progresiva".
Los maquinistas han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mayor seguridad.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
-
1:55
Concluye la búsqueda de cadáveres en el accidente de Adamuz, tras llevarse a cabo las dos últimas identificaciones
La Guardia Civil ha dado por concluida la búsqueda de cadáveres en la zona donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz, después de que haya procedido a la identificación de los dos últimos cuerpos encontrados en la tarde de este jueves bajo el vagón número 2 del tren Alvia. Con estas identificaciones, se completa el listado de las 45 denuncias de desaparecidos, todas ellas finalmente confirmadas como fallecimientos.
El proceso de identificación de este jueves ha costado más que los anteriores debido a las circunstancias en las que se encontraba el vagón del Alvia, tal y como han señalado fuentes de la Guardia Civil. Una vez llevado a cabo el levantamiento de los restos mortales, estos se han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se ha procedido a su autopsia e identificación.
-
1:44
Sánchez afirma que el Gobierno está asumiendo sus responsabilidades tras el accidente
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas y trabajará por restablecer la confianza en la alta velocidad.
Sánchez se ha referido a este accidente en la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea que ha analizado la actitud común ante exigencias de Estados Unidos como las relativas a Groenlandia, y durante la que muchos líderes europeos le han trasladado en persona su solidaridad y sus condolencias.
Al plantearle qué responsabilidad asume el Gobierno tras ese accidente y el que ha habido también en Gelida (Barcelona), el jefe del Ejecutivo ha respondido: "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia". Ha añadido que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país y una prioridad para su Gobierno porque mejora la forma de moverse por España, y van a trabajar por restablecer la confianza en ella por parte de la ciudadanía.
"El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha añadido. Y esa forma ha explicado que es con absoluta empatía hacia las víctimas, con transparencia, con cooperación entre instituciones, ya que hay competencias repartidas, y con eficacia.
Sánchez ha vuelto a trasladar su solidaridad con las personas que han perdido un ser querido tanto en el accidente de Adamuz como en el de Gelida, y a insistir en que el Gobierno va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia. De la misma forma, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.
-
0:32
Adif levanta el límite de velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona excepto en seis puntos
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha levantado este jueves los límites de velocidad máxima permitida en el recorrido de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, a excepción de seis puntos donde no se podrán superar los 230 kilómetros por hora provocando que los trayectos se ralenticen.
También se limita la velocidad en varios puntos kilométricos de la línea de AVE Madrid-Valencia. Un equipo de TVE ha realizado un viaje entre Madrid y Zaragoza para comprobar las medidas.
-
00:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.