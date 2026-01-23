Días de duelo y luto en Alcorcón por María del Carmen y Pablo, víctimas de la tragedia de Adamuz

El instituto Los Castillos de Alcorcón amanecía la mañana del martes 20 de enero con la noticia del fallecimiento de María del Carmen Abril, profesora de 50 años que daba clases a alumnos de educación especial y que viajaba el domingo en el tren Iryo siniestrado.

"Era muy dicharachera. Siempre iba con su maletita porque solía irse los fines de semana a su casa", recuerda una trabajadora de este instituto público madrileño que atiende a RTVE Noticias mientras hace un descanso en su turno de tarde el día en el que se confirmó la trágica muerte de la profesora. María del Carmen Abril era natural de Bujalance, un pueblo de unos 7.000 habitantes situado a unos 40 kilómetros de Córdoba.

"Me da mucha pena. No quiero ni pensar cómo lo estará pasando su familia", lamenta esta mujer mientras fuma un cigarro en las postrimerías de la entrada principal del centro del que salen jóvenes que van a clases de refuerzo o a extraescolares. Cuenta que la cordobesa había empezado este curso académico a impartir clases por la mañana. Y agrega que hace dos cursos también había trabajado en el instituto —su perfil de LinkedIn indica que ejercía como profesora de educación Secundaria en la Comunidad de Madrid desde febrero de 2024—.

La docente tenía un grupo de alumnos de los Programas Profesionales de Modalidad Especial (PPME) que estudian un Grado Medio de Técnico de Gestión Administrativa. Estos estudiantes no cuentan con el título de Graduado en Educación Secundaria y por sus circunstancias sociales o discapacidad física, psíquica o sensorial, necesitan una atención específica.

Otra trabajadora de este centro educativo, en el que imparten clase más de 80 profesores, explica al otro lado del teléfono que uno de los alumnos de M. Carmen Abril, se tuvo que ir a casa el martes al enterarse de que la ausencia de su profesora desde el lunes sería para siempre.

El equipo de orientación del instituto se encargó de contarles lo sucedido. Tal y como confirman por correo electrónico desde la dirección del centro, que evita hablar de la compañera fallecida por respeto a su familia y que pide respeto por su propio duelo, “el alumnado de nuestra compañera está gestionando la noticia desde el primer momento bajo la tutela de nuestro departamento de orientación y con ayuda del resto de profesorado”.

El apego del estudiante que no pudo asistir a clase el martes denota que la recientemente fallecida se hacía querer. "Ha estado poco tiempo en nuestro IES, pero sin duda ha dejado una profundad huella en nuestra comunidad", rezaba una publicación este miércoles en el perfil de Instagram del instituto.

Antes de trasladarse a Madrid para dedicarse al mundo de la enseñanza –no era residente en Alcorcón, según informan desde el Ayuntamiento de esta localidad—, María del Carmen Abril había trabajado como socióloga en el Ayuntamiento de Córdoba en diferentes periodos (varios meses en 2004 y 2015) y, entre sus últimos puestos en su tierra natal, trabajó como técnica de socióloga en el IESA-CSIC.

Desde este instituto de investigación en ciencias sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas recuerdan a la extrabajadora como "una persona muy querida". "Era una gran trabajadora y una gran persona", subrayan.

Este miércoles, la parroquia de La Asunción, situada en la localidad natal de M. Carmen Abril, acogió el funeral. Tal y como publicaba el Diario de Córdoba, una multitud se acercó para llorar la trágica muerte de su paisana. Pedro Carlos Carpintero, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Bujalance que guarda relación con los padres de la víctima del accidente de Adamuz ("ya son mayores") y que conocía a su abuela, cuenta por teléfono que no pudo asistir, pero que sí que estuvo en el tanatorio acompañando a la familia de la fallecida. “Yo cumplí el mismo día que Carmen: el 17 de enero”, dice. “Había venido el fin de semana para celebrar su cumpleaños junto a su familia [eran tres hermanos] y amigos”.

Carpintero relata que María del Carmen Abril era “una persona alegre y tenía muchas amistades” y que “tenía mucho arraigo con Bujalance”. Desde pequeñita, dice, pertenecía a la Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance.