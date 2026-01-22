El fin de la búsqueda de cadáveres en el accidente de Adamuz, a la espera de las últimas dos identificaciones

La Guardia Civil ha finalizado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario a la altura del término de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado de Montoro, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el coronel jefe del servicio de Criminalística, Fernando Domínguez, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Benemérita en la tragedia.

Según han asegurado, están pendientes de la identificación de los dos cadáveres encontrados en la tarde de este jueves bajo el vagón número 2 del tren Alvia para dar por finalizada la búsqueda de desaparecidos. "Tenemos que proceder con la identificación de los dos últimos cuerpos. Si se corresponde con las dos personas pendientes, concluirá el dispositivo de búsqueda", ha explicado el coronel Domínguez.

No obstante, este proceso llevará tiempo, ya que, como ha advertido, el levantamiento de los cadáveres hallados este jueves está costando más que los anteriores debido a las circunstancias en las que se encontraban. Después se trasladarán al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para proceder a su autopsia e identificación.

Sobre el operativo desplegado en el siniestro de Adamuz, Marlaska ha asegurado que "podemos sentirnos orgullosos de la reacción de todos los servicios ante una tragedia como esta". El titular de Interior ha destacado que "a las 20:00 horas, doce minutos después del siniestro, la primera patrulla de la Guardia Civil ya se encontraba en el lugar del accidente". "A las 23:00 horas estaban evacuados todos los heridos que tenían que ir a centros hospitalarios", ha recordado también, para explicar que a partir de esa hora fue cuando se acordonó la zona para acometer la "segunda prioridad", que era "la recuperación de los cuerpos".

Marlaska también se ha referido a las tareas de investigación de las causas del accidente. "Estamos en la primera fase" que no es otra que la "recogida de evidencias y de datos" con el fin de empezar ya la “segunda fase que es la remisión a los laboratorios respectivos para proceder a los estudios y luego poder analizar esos informes y elaborar un informe definitivo", ha dicho.