El PP pedirá la comparecencia de Sánchez, Puente y el presidente de Adif por el accidente de tren de Adamuz

El PP va a solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la del ministro de Transporte y Movilidad Urbana, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para que den explicaciones sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 43 personas, así como el de Rodalies en Cataluña, en el que ha perdido la vida un maquinista.

En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha explicado que hablará con los demás grupos parlamentarios para recabar apoyos para que Sánchez dé explicaciones en un Pleno extraordinario la semana que viene, ya que en periodo extraordinario se precisa para pedirlo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, esto es, el apoyo de 176 diputados.

"Sánchez es el presidente del Gobierno, que gestiona las vías férreas, donde se han producido dos accidentes con muchas muertes, gestiona un Gobierno que ha tenido a ministros como José Luis Ábalos y que tiene cargos imputados por corrupción", ha afirmado Muñoz. Y también ha recordado que Sánchez es quien nombró a Puente.

En el caso del ministro de Transporte, Muñoz ha explicado que pedirán que comparezca en pleno, mientras que en el caso del presidente de Adif, será en comisión.

También solicitarán información de las obras que se realizaron Además de las comparecencias, la portavoz del PP ha asegurado que también solicitarán toda la documentación relativa a los expedientes de los contratos de obras en este tramo, en especial, los que "están vinculados" con personas "involucradas en tramas de corrupción que rodean al Ministerio de Fomento". Asimismo registrarán una batería de 65 preguntas sobre "cuestiones técnicas" sobre las infraestructuras ferroviarias y sobre las circunstancias concretas del accidente en Adamuz y de Rodalies, así como van a demandar una auditoría "completa" e "independiente" del estado ferroviario la alta velocidad en España, algo que, ha resaltado, ya viene en la ley, y reclamarán además el cumplimiento inm ediato del plan de choque y de resolución de incidencias en estas infraestructuras. "Pedir transparencia no es atacar políticamente, es hacer nuestro trabajo. Los españoles tenemos muchas preguntas, pero no nos van a oír frivolizar. [...] Pedirles que expliquen no es politizar, es hacer nuestro trabajo", ha defendido Muñoz. Hasta ahora, el PP se había limitado a anunciar el envío de una carta al ministro de Transportes, Oscar Puente, instándole a ofrecer explicaciones.

Vox se querella contra Pardo de Vera y Marco de la Peña Por otro lado, Vox ha presentado sendas querellas contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, así como al actual presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, a los que acusa de un delito de homicidio imprudente y otros cinco delitos tras el accidente de Adamuz. La formación de Santiago Abascal considera a ambos responsables de "una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias". En una declaración ante los medios de comunicación en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Abascal ha rechazado que Vox vaya a posponer a este viernes la campaña electoral en Aragón, que debería empezar este jueves, como el resto de partidos. "Es un silencio cómplice con una tragedia que no es natural. [...] El acuerdo de mantenerse en silencio es un acto complicidad con los actos de corrupción", ha argumentado. En este sentido, el líder de Vox ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya "querido escuchar" las "alertas" de ingenieros, usuarios y maquinistas. Y ha asegurado que "la corrupción mata". Por eso, ha advertido de que "tendrán que asumir responsabilidades penales". Y ha recordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos está en la cárcel y que la expresidenta de Adif está imputada. Ya este martes, Vox pidió la comparecencia en el Congreso y el Senado de Óscar Puente, y de los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández, y de Adif en la comisión de transportes de ambas Cámaras y que se le remitan las comunicaciones internas, informes o advertencias técnicas emitidas por personal de ADIF, empresas contratistas o sindicatos relativas al estado del tramo afectado o a deficiencias de seguridad.