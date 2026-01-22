Asciende a 45 el número de fallecidos en el accidente de tren en Adamuz tras recuperarse dos cuerpos

El accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, deja ya 45 muertos y 123 heridos, seis de ellos de gravedad. Los equipos de rescate han recuperado este jueves dos cuerpos sin vida que se encontraban en uno de los vagones accidentados del Alvia, en el fondo de un talud. En principio, se trataría de las dos personas que faltaban para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos, ya que la Guardia Civil informó previamente desde el lugar del siniestro que quedaban "dos desaparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia.

En el lugar del accidente siguen las labores para retirar los trenes y encontrar a más posibles víctimas, mientras continúa la investigación para averiguar por qué los vagones traseros del tren Iryo descarrilaron y provocaron el impacto con el Alvia que circulaba en dirección contraria. En la zona trabajan agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D. También peritos y otros efectivos, bajo el mando de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba completó el pasado miércoles por la noche la autopsia a 43 fallecidos en el accidente ferroviario. Asimismo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido la identificación de 42 de las víctimas.