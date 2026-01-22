Adif levanta el límite de velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona excepto en seis puntos donde sigue a 230 km/h

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha levantado, este jueves, los límites de velocidad máxima permitida en el recorrido de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, a excepción de seis puntos donde no se podrán superar los 230 kilómetros por hora provocando que los trayectos se ralenticen.

Los puntos kilométricos de la línea Madrid-Barcelona donde se tendrá que respetar ese tope se sitúan en ambas vías:

En la vía 1: En los puntos kilométricos 27,160 ; 138,600 y 170,950 .

En los puntos kilométricos ; y . En la vía 2: En los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.

Asimismo, también se va a mantener el límite de velocidad en -al menos- cuatro puntos de ese trayecto topando el máximo a 160 kilómetros por hora. Además, habrá otros puntos kilométricos "muy concretos", según fuentes de Adif, en los que la velocidad máxima será de 200 kilómetros por hora.

Desde el pasado martes, se han reportado nuevas denuncias de baches y vibraciones por parte de maquinistas. Personal de mantenimiento de Adif está llevando a cabo un chequeo rutinario para comprobar que se cumple con la seguridad en estas vías tras el trágico accidente de Adamuz, en Córdoba, que el domingo costó la vida a más de 40 personas y dejó más de un centenar de heridos. También está en la retina el accidente de Rodalies, en Gelida (Barcelona), que el lunes supuso el fallecimiento de un maquinista y que más de 40 viajeros resultaran heridos.

En la misma mañana del martes, se limitó de forma temporal a 160 kilómetros por hora la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el "supuesto" mal estado de varios puntos de la vía.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntó tras las denuncias que Adif había recibido en las 24 horas anteriores al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea entre Madrid y Barcelona y que ese mismo maquinista había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif en la víspera.