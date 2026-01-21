Ascienden a 43 los muertos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba, al localizar a una nueva víctima

El número de víctimas mortales en el accidente ferroviario en Adamuz se eleva a 43 fallecidos, al localizar este miércoles el cadáver de otra persona entre los restos del Alvia que colisionó con los vagones de cola descarrilados del tren Iryo.

En el lugar del siniestro continúan los trabajos para retirar los trenes, encontrar los cuerpos de otros pasajeros y esclarecer lo ocurrido.

Entre los fallecidos, se ha identificado a Mario, un opositor a Instituciones Penitenciarias que viajaba desde Madrid a Huelva en el Alvia del pasado domingo, día en el el que cumplió 42 años. Tres días después, su familia acaba de conocer que está entre los muertos en el accidente.

Natural de Córdoba, aunque vivía en Huelva, donde se trasladó a los tres años, contó a sus familiares, que se levantó a la cafetería del Alvia, situada en los primeros vagones del tren, junto a algún compañero y profesor. Esa fue su última conversación, quería tomar un refresco y una bolsa de patatas porque no había comido nada, nunca llegó a casa donde su madre le esperaba con una tarta.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y, a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro (Córdoba) y reciban la licencia de enterramiento.

37 hospitalizados, nueve en la UCI En las últimas horas no se han producido nuevas altas, de momento se cifran en 86, aunque es posible que se produzcan a lo largo del día, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. Nueve pacientes siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): cuatro en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contabiliza dos días seguidos con donaciones de sangre que triplican lo que es habitual en un día normal. Así, este pasado martes, se produjeron en Andalucía 2.878 donaciones de sangre cuando la media habitual está entre 800 y 900. El lunes 19, las donaciones fueron de 2.990 bolsas. "Las reservas están garantizadas en este momento", por lo que desde la Consejería de Sanidad se ruega "escalonar" las donaciones en las próximas semanas.

Trabajo sobre el terreno Los trabajos en la zona cero se centran en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos comiencen el troceado de la segunda mitad del vagón número dos, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia. Ya ha sido troceado, el vagón número uno y la primera mitad del número dos. De madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada. A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete Iryo también con góndolas de gran tonelaje; mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados. Según el audio de la caja negra, el maquinista del Iryo avisó de que el tren invadía la vía contigua y pidió parar inmediatamente el tráfico ferroviario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que el maquinista no se percató del choque con el Alvia hasta después de bajarse del tren. El ministro confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo de la vía. Son "muescas" de "un milímetro de espesor" y una anchura "de varios centímetros". No se han encontrado esas huellas en otros trenes que pasaron por el tramo más de una hora antes.

41 víctimas identificadas Un total de 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) han realizado ya las autopsias de los cadáveres del accidente y solo queda pendiente la de los últimos restos encontrados. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado plenamente a 41 víctimas. Del total de fallecidos trasladados al IML, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes. El último balance registra 45 denuncias por desaparición, una cifra que aún podría cambiar cuando se levanten los dos vagones del Alvia que cayeron por el talud.